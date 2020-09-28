Samanyolu Haber /Ekonomi / BDDK aktif rasyosu değerini düşürdü /28 Eylül 2020 10:08

BDDK aktif rasyosu değerini düşürdü

BDDK, 1 Ekim'den itibaren Aktif Rasyosu değerini mevduat bankaları için yüzde 95'ten 90'a, katılım bankaları için yüzde 75'ten 70'e düşürdü.

SHABER3.COM

BDDK'nın resmi internet sitesinde yer alan Kurul kararına göre, bankalarca hesaplanan AR'nin her ay sonu itibarıyla o aya ilis¸kin aylık ortalaması mevduat bankaları için yüzde 95'ten yüzde 90'a düşürüldü. Söz konusu değer, katılım bankaları için yüzde 75'ten yüzde 70'e indirildi. 

Bu kapsamda, AR'nin her ay sonu itibarıyla o aya ilişkin aylık ortalaması mevduat bankaları için yüzde 90'ın, katılım bankaları için yüzde 70'in altına düşemeyecek. Belirlenen yeni AR değerleri, 1 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

Baz alınacak aykırılık oluşturan aşım tutarı ise ilgili ay sonu itibarıyla AR değeri yüzde 90'ın altında olan mevduat bankaları ve yüzde 70'in altında olan katılım bankaları için, rasyoyu sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 70 düzeyine getirecek paydaki değişim tutarı olarak hesaplanacak.

Bu çerçevede AR formülü de revize edildi. Formülün payı 'krediler+(menkul kıymetler*0,75)+(TCMB Swap*0.5)' ve paydası ise 'TL Mevduat+(YP Mevduat*1.75)' şeklinde hesaplanıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BDDK aktif rasyosu değerini düşürdü Sonraki Haber >>

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Berat Albayrak'a videolu dolar cevabı

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Kadirova'nın odası ilk kez yayınlandı: Boğuşma yaşanmış!

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

Helikopterle cezevinden adam kaçırmaya kalktılar

İlginç kaza

İlginç kaza

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

Hapis cezasını duyunca mahkemeden bakın nasıl kaçtı!

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

5 yaşındaki Sami, cezaevinde mahsur kaldı

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Plaj yanığı değil, tarla yanığı!

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Taksici, göstericiyi polisten böyle kaçırdı

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Yandaş Metiner dondu kaldı!

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu

Gurbetçi çift, sözleriyle vatandaşa saç baş yoldurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:38:12