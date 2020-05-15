Samanyolu Haber /Gündem / BDDK bankalara ceza yağdırdı /15 Mayıs 2020 14:43

BDDK bankalara ceza yağdırdı

BDDK, müşteri şikayetleri üzerine 15 bankaya toplam 19 milyon 650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verdi. Özel bankalar son dönemde hükümet tarafından yeterli miktarda kredi vermedikleri gerekçesiyle eleştiriliyordu.

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BBDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

COVID-19 salgınıyla mücadele sürecinde bireysel ve ticari müşteriler tarafından kurumumuza iletilen şikayetler incelenmiştir.

Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporda yer alan tespitlere ilişkin olarak Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 14.05.2020 tarihli ve 9021 sayılı Kararı ile 5411 sayılı Bankacılık Kanununun 148 inci maddesinin (b) bendi uyarınca 15 bankaya toplam 19.650 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur.
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