Samanyolu Haber /Gündem / BDDK’dan altın kararı! /21 Mayıs 2020 17:25

BDDK’dan altın kararı!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) yarından itibaren 100 gram ve üzeri altın alımına 1 gün valör uygulanacağını bildirdi.

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BDDK, gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alımında hesaba geçişin ertesi gün olmasına kararı verdi. BDDK’dan yapılan açıklamada, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 21 Mayıs 2020 tarih ve 9033 sayılı kararı ile finansal piyasaların istikrarlı işleyişine ve kredi sisteminin etkin çalışmasına katkıda bulunulmasını teminen yarından itibaren gerçek ve tüzel kişilerin günlük 100 gram ve üzerinde altın alım işlemlerinde, altının ilgilinin hesabına aktarılmasının ve/veya kullanıma açılmasının bir iş günü valörlü olarak gerçekleştirilmesine karar verildiği kaydedildi.
BDDK geçen sene yine 21 Mayıs’ta gerçek kişilerin bankalardan 100 bin dolar üzerinde döviz alma işlemlerinin 1 iş günü valör uygulamasına (24 saat sonra hesaplara geçme) kararı almıştı. Amaç gün içi al-sat işlemlerinin önüne geçmek.
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