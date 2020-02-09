Samanyolu Haber /Gündem / BDDK’dan dolara karşı hamle! /09 Şubat 2020 21:24

BDDK’dan dolara karşı hamle!

Daha önce 2018 yılı Ağustos ayındaki kur şoku sonrası devreye alınan ve türev (ileri tarihli) işlemlerle genişletilen özkaynakların yüzde 25’i kadar vadede TL alım işlemlerindeki sınırlama yüzde 10’a çekildi.

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Konuyla ilgili BDDK tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

*Bilindiği üzere, konsolidasyona tabi yurtdışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, bankaların yurtdışı yerleşiklerle yaptıkları bir bacağı döviz diğer bacağı TL olan ve vadede TL alım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %25'i ile sınırlandırılması kararı, Ağustos 2018'den bu yana yürürlüktedir.

*Yapılan değerlendirme sonucunda, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun 08/02/2020 tarihli ve 8860 Sayılı Kararı ile söz konusu sınırlamanın %10 olarak uygulanmasına karar verilmiştir.

*Söz konusu oranın günlük olarak solo ve konsolide bazda hesaplanması uygulamalarına devam edilecek, mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılamayacak ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemler yenilenemeyecektir.

KARAR NE ANLAMA GELİYOR?


Bankaların özkaynaklarının yüzde 25'i yerine yüzde 10'u ile işlem yapabilmeleri sayesinde yurt dışında açığa satılabilecek TL miktarını azaltmak hedefleniyor. Böylece içeride Türk Lirası'nın yabancı para birimlerine karşı daha güçlü tutulması hedefleniyor. Piyasa uzmanları ise kararın serbest piyasa kuralları ile çeliştiğini ifade ediyor.

SWAP NEDİR?

Swap İngilizce'de kelime anlamı olarak “değiş, tokuş, takas” anlamına geliyor. Finans piyasalarında ise; iki tarafın belirli bir zaman dilimi içinde bir varlık ya da yükümlülüğe bağlı olarak farklı faiz ödemelerini veya döviz cinsini karşılıklı olarak değiştirdikleri bir takas sözleşmesini ifade etmekte.
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