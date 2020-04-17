Samanyolu Haber /Ekonomi / BDDK, Erdoğan ile damadı şikayet etti /17 Nisan 2020 19:21

BDDK, Erdoğan ile damadı şikayet etti

Bloomberg'in haberine göre özel bankalar, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’tan gelen eleştirilerden duydukları rahatsızlığı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) iletti.

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14 Nisan’da telekonferans yoluyla yapılan toplantıya, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Hüseyin Aydın, banka genel müdürleri ve BDDK Başkanı Mehmet Ali Akben katıldı.

Bloomberg tarafından görülen toplantı notlarına göre, özel bankalar kendilerine yönelik eleştirilerin “morallerini bozduğunu” kaydetti. 

Toplantı tutanaklarında “Sektörde kamu-özel ayrımı yapılmamasının daha iyi olacağı düşüncesindeyiz. Kamu bankalarına verilen özel görevler var. Özel bankalar da yapılandırma, öteleme yapıyor ve kredi veriyor” şeklinde görüşler dile getirildi. 

Akben ise özel bankalara yönelik yüksek oranda şikayetler olduğunu, bunların azaltılması gerektiğini söyledi.

Tutanaklarda ayrıca bankalar varlık kalitesinde ve sermaye üzerinde baskının artmaya başladığını, bu durumun yılın ikinci yarısında daha belirgin hale geleceğini bildirdi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan bu hafta yaptığı açıklamada özel bankaların bu süreçte iyi bir imtihan vermediğini söylemişti. Erdoğan, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Ülkemizin ve milletimizin içinden geçtiği bu zor dönemde özel bankaların da üzerlerine düşeni yapmasını bekliyoruz. IMF programı başta olmak üzere ülkemizi minnet altına sokacak hiçbir dayatmaya boyun eğmeyeceğiz. Türkiye’yi yeniden bu cendereye sokmaya kimsenin gücü yetmeyecektir."

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da, vatandaşların özel bankalarla yaşadıkları sıkıntıları bildiklerini belirterek, "Bu dönemde vatandaşlara destek olmayı geçtik, mevduatını bozdurana, kredisini yapılandırmak isteyene fahiş maliyetler çıkarıldığını duyuyoruz. Bu asla kabul edebileceğimiz bir şey değil. Bu konunun titizlikle üzerine gideceğimizin bilinmesini isteriz." açıklamasını yapmıştı. 

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