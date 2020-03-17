Samanyolu Haber /Ekonomi / BDDK geciken kredilerde takip süresini uzattı /17 Mart 2020 22:14

BDDK geciken kredilerde takip süresini uzattı

BDDK koronavirüs pandemisi nedeniyle aldığı tedbir kararları kapsamında geciken kredi ödemelerinde takip süresini 90 günden 180 güne çıkardı.

SHABER3.COM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) pandemisi nedeniyle aldığı tedbir kararları kapsamında kredi ödemelerindeki gecikmelere esneklik tanınacağını açıkladı.

Buna göre gecikmeye giren krediler takip hesaplarına aktarılmadan önce 90 gün yerine 180 gün beklenecek.

sol.org.tr'de yer alan habere göre BDDK'den yapılan açıklamada şöyle denildi:

"- Uygulama ihtiyaç kredilerinin yanı sıra taşıt, konut ve tüketici kredileri ile tüm ticari kredi türlerini kapsıyor.

- Yeniden yapılandırılmış kredilerin geri ödemesindeki koşullar için de kolaylık sağlandı.

- 90 günlük gecikme süresinin 180 güne çıkarılmasına benzer şekilde, bir yıllık izleme süresi içerisinde anapara ve/veya faiz ödemesi otuz günden fazla geciken ya da bu süre içinde bir kez daha yeniden yapılandırmaya tabi tutulan kredilerin Üçüncü Grupta sınıflandırılma şartı kaldırıldı.

- Uygulamalar, 31 Aralık 2020’ye kadar geçerli olacak."
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