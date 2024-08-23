Samanyolu Haber /Ekonomi / BDDK resmen açıkladı: Milyonlarca müşterinin IBAN numarası değişecek! /23 Ağustos 2024 15:04

BDDK resmen açıkladı: Milyonlarca müşterinin IBAN numarası değişecek!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Türkiye'nin en büyük sanal bankacılık uygulamalarından Enpara'ya faaliyet izni verdi. Enpara'nın yeni bir banka kurması ve faaliyetlerine QNB Finansbank çatısı altında devam etmeyecek olması, banka müşterilerinin IBAN numaralarının değişmesine neden olacak.

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EFT ve havale işlemlerinde ücret almaması, kredi kartı kullanımının ücretsiz olması ve birçok avantaj nedeniyle özellikle gençler tarafından tercih edilen sanal bankacılık uygulaması Enpara, banka kurmak için faaliyet iznini aldı.

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 3 Ağustos 2023'te verilen kuruluş izninin ardından, bugün yapılan duyuruda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni verdi. Yıllardır çalışmalarını QNB Finansbank çatısı altında yürüten Enpara, böylelikle bağımsız bir banka haline gelecek.

MİLYONLARCA MÜŞTERİNİN IBAN NUMARASI DEĞİŞECEK

Halihazırda Enpara hesabı bulunan milyonlarca müşterinin IBAN numaraları, Enpara'nın bankacılık kodunun değişmesi nedeniyle yeniden belirlenecek. Bu durumun para transferleri, kira yatırma süreci ya da ticari faaliyetleri etkilememesi için yetkililerden peş peşe uyarılar gelirken, konuya ilişkin Resmi  Gazete'de şu ifadelere yer verildi:

"5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliği'ne ilişkin yönetmeliğin 7. maddesi doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, Kurulun 03.08.2023 tarih ve 10640 sayılı kararı ile kuruluş izni verilen Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni verilmiştir."

Ayrıca şirket tarafından yapılan açıklamada "Şirket tarafından yapılan açıklamada "Enpara.com olarak faaliyetlerimize mevcut değerlerimiz, prensiplerimiz ve bugüne kadar ortaya koyduğumuz bankacılık anlayışı ile devam etmek her zaman en temel önceliğimiz olacaktır" ifadeleri yer aldı.
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