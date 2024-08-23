BDDK resmen açıkladı: Milyonlarca müşterinin IBAN numarası değişecek!

Halihazırda Enpara hesabı bulunan milyonlarca müşterinin IBAN numaraları, Enpara'nın bankacılık kodunun değişmesi nedeniyle yeniden belirlenecek. Bu durumun para transferleri, kira yatırma süreci ya da ticari faaliyetleri etkilememesi için yetkililerden peş peşe uyarılar gelirken, konuya ilişkin Resmi Gazete'de şu ifadelere yer verildi:





"5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 10. maddesi ve Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliği'ne ilişkin yönetmeliğin 7. maddesi doğrultusunda yapılan değerlendirme sonucunda, Kurulun 03.08.2023 tarih ve 10640 sayılı kararı ile kuruluş izni verilen Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni verilmiştir."



Ayrıca şirket tarafından yapılan açıklamada "Şirket tarafından yapılan açıklamada "Enpara.com olarak faaliyetlerimize mevcut değerlerimiz, prensiplerimiz ve bugüne kadar ortaya koyduğumuz bankacılık anlayışı ile devam etmek her zaman en temel önceliğimiz olacaktır" ifadeleri yer aldı.



EFT ve havale işlemlerinde ücret almaması, kredi kartı kullanımının ücretsiz olması ve birçok avantaj nedeniyle özellikle gençler tarafından tercih edilen sanal bankacılık uygulaması Enpara, banka kurmak için faaliyet iznini aldı.Gerçek Gündem'de yer alan habere göre 3 Ağustos 2023'te verilen kuruluş izninin ardından, bugün yapılan duyuruda Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından Enpara Bank AŞ'ye faaliyet izni verdi. Yıllardır çalışmalarını QNB Finansbank çatısı altında yürüten Enpara, böylelikle bağımsız bir banka haline gelecek.