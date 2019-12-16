BDDK talimatıyla son 2 yılda 11 özel bankanın üst düzey yöneticisi görevden alındı iddiası

Bloomberg haber ajansı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) talimatıyla son iki yıl içerisinde Türkiye'deki özel bankalarda görev yapan en az 11 üst düzey yöneticinin görevine son verildiğini öne sürdü. BDDK, yazılı bir açıklama yaparak haberi yalanladı.





Ajans, "Türkiye'de üst düzey bankacılar düzenleyici kurumun talimatıyla kovulduklarını söylüyor" başlıklı haberi için, halka açık özel bankaların Kamuoyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) son iki yıl içerisinde yaptıkları görev değişikliklerini incelediğini yazdı.





Ajans, görevinden ayrıldığı tespit edilen 11 üst düzey yönetici ile görüştüklerini ve bu isimlerden biri hariç tamamının adını vermeden konuşmayı tercih ettiğini belirtti.





Haberde adının açıkça yer almasını kabul eden tek isim olan Akbank'ın Hazineden Sorumlu eski Genel Müdür Yardımcısı Kerim Rota, adının yazılmasını kabul etme gerekçesini, "Benim için konuşma vakti geldi" dedi.





2017 yılında Akbank'taki görevinden ayrılan Rota, geçen hafta eski Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun liderliğinde kurulan Gelecek Partisi'nin kurucu üyeleri arasında yer alıyor.