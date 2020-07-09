Samanyolu Haber /Ekonomi / BDDK'dan 7 bankaya 205 milyonluk para cezası! /09 Temmuz 2020 19:35

BDDK'dan 7 bankaya 205 milyonluk para cezası!

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), 7 bankaya toplam 204 milyon 651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verildiğini açıkladı.

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BDDK’nın açıklaması şu şekilde:* 

Bireysel ve ticari müşteriler tarafından Kurumumuza iletilen şikayetler incelenmiştir.* Bu kapsamda, şikayete konu bankalar hakkında Kurumumuz denetim elemanları tarafından yapılan incelemeler neticesinde düzenlenen Raporlarda yer alan tespitlere ilişkin olarak ilgili mevzuat ve Kurumumuzca bankalara iletilen talimatlara aykırı işlem tesis edilmesi gerekçesiyle, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun 09.07.2020 tarihli toplantısında alınan Kararlar ile ilgili mevzuat uyarınca 7 bankaya toplam 204.651 bin TL idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.* Söz konusu şikayetlere ilişkin inceleme süreçleri kesintisiz devam etmektedir. 

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