Samanyolu Haber /Ekonomi / BDDK'dan bankalara yeni emir: Yurtdışına TL gönderimi sınırlandırıldı /06 Mayıs 2020 01:24

BDDK'dan bankalara yeni emir: Yurtdışına TL gönderimi sınırlandırıldı

BDDK, salgında bankaların elindeki kaynağın Türkiye'de kullanılmasına yönelik karar aldı.

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BDDK'dan yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere, ekonomik aktivitenin küresel Covid-19 salgını nedeniyle yavaşladığı, reel kesimin üretim ve istihdam açısından zorlandığı bir dönemde TL kaynakların verimli bir şekilde ve ağırlıklı olarak kamu ve özel kesimin finansman ihtiyacının giderilmesinde kullanılması önem kazanmıştır.

Bu amaçla, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’nun 05.05.2020 tarihli ve 9010 sayılı Kararı ile Covid-19 salgınıyla ilgili olarak ortaya çıkan olağanüstü koşullar ortadan kalkıncaya kadar uygulanmak üzere;

- Bankaların, yurtdışındaki konsolidasyona tabi kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıkları ile yurtdışındaki şubeleri de dahil olmak üzere, yurt dışında yerleşik finansal kuruluşlara yapacakları TL plasmanlar, TL depo, TL repo ve TL kredilerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının %0,5’i ile sınırlandırılmasına,

- Söz konusu oranın günlük olarak solo bazda hesaplanmasına,

- Mevcut aşımlar giderilinceye kadar yeni bir işlem yapılmamasına ve bu mahiyetteki vadesi gelen işlemlerin yenilenmemesine karar verilmiştir."
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