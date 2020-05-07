Samanyolu Haber /Ekonomi / BDDK'dan dolar için yeni hamle: Üç yabancı bankaya yasak geldi /07 Mayıs 2020 15:20

BDDK'dan dolar için yeni hamle: Üç yabancı bankaya yasak geldi

BDDK tarafından Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmediği iddiasıyla BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirildi.

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BDDK kaynakları tarafından kamuoyuna duyurulan yasak kararında "Türk bankalarına TL yükümlülüklerini vadesinde yerine getirmeyen BNP Paribas SA, Citibank NA, UBS AG'ye işlem yasağı getirildi." denildi.

Hükümet, Londra merkezli TL ile işlem yapan bankaların dolar satın alarak kuru yükselttiklerini belirtirken yurtdışına TL gönderimini sınırlamıştı. Daha önce TL'yi açığa satan yabancı kurumların almış oldukları dövizin karşılığı olan TL yükümlülüklerini bu sebeple yerine getirememesi sebebiyle temerrüde düştükleri ifade edildi. Bu gelişme üzerine BDDK, BNP Paribas, Citibank ve UBS bankalarına işlem yasağı getirdi.

Haberin duyulmasının ardından dolar kuru 7.25 TL'den 7.12 TL'ye kadar geriledi ancak düşüşü fırsat bilen yatırımcıların yoğun alımları sonrası birkaç dakika içerisinde tekrar 7.22 TL'ye yükseldi.
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