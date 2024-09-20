BDDK'dan gevşeme hamlesi! Kredi ve kredi kartlarıyla ilgili yeni karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların sermaye yeterliliği hesaplamasında bireysel kredilere ve konut kredilerine uygulanan ilave risk ağırlıklarını kaldırdı. Böylelikle kredilerde hem arzı hem de talebi kısıtlayan uygulamada ilk gevşeme sinyalleri görüldü.



BDDK'nın internet sitesinde yer alan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Bilindiği üzere, finansal piyasalarda güven ve istikrarın sağlanması ve kredi sisteminin etkin bir şekilde çalışması amacıyla alınan koordineli makro ihtiyati tedbirler kapsamında, bankaların sermaye yeterliliği hesaplamalarında bireysel kredilere ve konut kredilerine uluslararası minimum standartlara oranla daha ihtiyatlı risk ağırlıkları uygulanmaktaydı.



Yapılan değerlendirmeler sonucunda, 19/9/2024 tarihli ve 10964 sayılı Kurul Kararı ile Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik (Yönetmelik) uyarınca sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplamalarında;



- İhtiyaç kredilerine,

- Bireysel kredi kartlarına,

- Tüketicilere kullandırılan binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerine ve yapılacak finansal kiralama işlemlerine,

- Tüketicinin kendisinin, eşinin veya 18 yaş altındaki çocuklarının malik olduğu en az bir konutunun bulunması halinde bu kişilere konut edinmeleri amacıyla kullandırılan ikamet amaçlı gayrimenkul ipoteği ile teminatlandırılan kredilere ilişkin daha ihtiyatlı risk ağırlıklarının belirlendiği 31/7/2023 tarihli ve 10630 sayılı Kurul Kararı ile 24/8/2023 tarihli ve 10655 sayılı Kurul Kararının ilga edilip söz konusu kredilere Yönetmelikte belirlenen risk ağırlıklarının uygulanmasına karar verilmiştir."



ÖNCEKİ ORANLARA DÖNÜLDÜ



Bu kararlara birlikte BDDK, risk ağılıkları konusunda 31 Temmuz'da alınan karardan önceki dönemdeki risk ağrılık düzeylerine dönülmüş oldu.



31 Temmuz 2023'de BDDK'nın kararıyla risk ağırlıkları şu şekilde arttırılmıştı:



"1- Bankaların Sermaye Yeterliliğinin Ölçülmesine ve Değerlendirilmesine İlişkin Yönetmelik uyarınca sermaye yeterliliği standart oranlarının hesaplamasında; ihtiyaç kredilerinin (kredili mevduat hesapları dâhil), bireysel kredi kartlarının (kredi kartı harcamaları ve nakit çekimleri dâhil), tüketicilere kullandırılacak binek araç edinimi amaçlı taşıt kredileri ile taşıt teminatlı kredilerin ve tüketiciler ile yapılacak finansal kiralama işlemlerinin risk ağırlıklarının;



a) Standart Yaklaşımın kullanılması durumunda yüzde yüz elli olarak uygulanmasına,

b) İçsel Derecelendirmeye Dayalı (İDD) Yaklaşımların kullanılması durumunda, Standart Yaklaşım kullanılması durumunda söz konusu alacaklara uygulanacak risk ağırlıkları ile yüzde yüz elli risk ağırlığının karşılaştırılması sonucu hesaplanacak artış oranlarının; İDD Yaklaşımları uyarınca hesaplanan risk ağırlıklarına uygulanarak arttırılması şeklinde uygulanmasına,



2- Bu krediler için kredi riskine esas tutar hesaplamasında kredi riski azaltım tekniklerinin kullanılmamasına,



3- Bahse konu yüksek risk ağırlıklarının işbu Kararın alındığı tarihten sonra kullandırılan yeni krediler için uygulanmasına,



4- 01/07/2021 tarihli ve 9645 sayılı Kurul Kararı ile 21/10/2022 tarih ve 10388 sayılı Kurul Kararının bireysel kredi kartları ve ihtiyaç kredileri için belirlenen risk ağırlıkları açısından mülga olmasına" karar verilmişti.