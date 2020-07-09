Samanyolu Haber /Ekonomi / BDDK'dan kredi kartlarıyla ilgili yeni karar /09 Temmuz 2020 21:51

BDDK'dan kredi kartlarıyla ilgili yeni karar

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), gelirini bankaya beyan edemeyen müşterilerin kredi limitinde artırıma gidilmesi kararı verdi.

SHABER3.COM

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 liralık limitin, 2 bin liraya çıkarıldığını bildirdi.

BDDK'dan yapılan yazılı açıklamaya göre bankaların gelirini beyan edemeyen müşterilerine tanıyabildiği azami 1.300 Türk lirası limit, 2 bin Türk lirasına çıkarıldı. 

Bugün alınan kararla ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ekonomik etkilerini sınırlandırma tedbirleri kapsamında asgari ödeme tutarı bir yıl içinde üç kez ödenmeyen kredi kartlarının kullanıma kapatılması 2020 yıl sonuna kadar uygulanmayabilecek.
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