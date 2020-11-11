Samanyolu Haber /Ekonomi / BDDK'dan swap limiti artırım hamlesi /11 Kasım 2020 11:39

BDDK'dan swap limiti artırım hamlesi

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bankaların yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlere ilişkin limitleri artırdı.

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BDDK'dan yapılan duyuruya göre, son dönemde atılan normalleşme adımlarının devamı niteliğinde olmak üzere, bankaların türev işlem limitleri yeniden belirlendi.

Bu kapsamda, bankaların konsolidasyona tabi yurt dışındaki kredi kuruluşu ve finansal kuruluş niteliğini haiz ortaklıklarıyla gerçekleştirdiği işlemler hariç, yurt dışı yerleşiklerle yapılan vadede TL satım yönünde gerçekleştirecekleri para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlem tutarları toplamının bankaların en son hesaplanan yasal özkaynaklarına oranı artırıldı.

Böylece söz konusu oran, vadesine 7 gün kalan işlemler için yüzde 2'den yüzde 5'e, vadesine 30 gün kalan işlemler için yüzde 5'ten yüzde 10'a, vadesine 1 yıl kalan işlemler için yüzde 20'den yüzde 30'a yükseltildi.
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