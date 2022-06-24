Samanyolu Haber /Ekonomi / BDDK'dan TL ticari kredi kullanımında yeni koşul /24 Haziran 2022 21:43

BDDK'dan TL ticari kredi kullanımında yeni koşul

BDDK'nın TL ticari kredi kullanımına getirdiği yeni koşullara göre döviz varlıklarının TL karşılığı 15 milyon TL'yi aşmayan şirketlere döviz varlıklarını 15 milyon TL üzerine çıkarmama şartı geldiği ifade edildi.

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Evrensel'de yer alan habere göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından getirilen yeni düzenlemeye göre, bankalar ve finansal kuruluşlar dışındaki, bağımsız denetime tabi şirketlerin kredi başvurusu yaptıkları tarih itibarıyla yabancı para nakdi varlıklarının (altın dahil, efektif Döviz ile bankalardaki YP mevduat) Türk Lirası karşılığının 15 milyon TL'nin üzerinde olması halinde, bu şirketlerin yabancı para nakdi varlıklarının, en güncel finansal tablolarına göre aktif toplamından veya son 1 yıllık net satış hasılatından büyük olanının yüzde 10'unu aşması durumunda, söz konusu şirketlere TL cinsinden yeni bir nakdi ticari kredi kullandırılmamasına karar verildi.

Uygulama karar tarihinden sonra uygulanmak üzere, aksi yönde bir Kurul kararı alıncaya kadar geçerli olacak.

Günü 17.36'dan kapatan dolar/TL kuru karar sonrası 16,63'e kadar geriledi. Dolar saat 20.25 itibarıyla 16,81 TL seviyelerinde.
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