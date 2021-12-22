Samanyolu Haber /Gündem / BDDK'dan yeni cep telefonu kararı /22 Aralık 2021 20:16

BDDK'dan yeni cep telefonu kararı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK) yönetiminin "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu alımlarında alımlarındaki ödemeleri düzenleyen yeni bir karar aldığı belirtildi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK) yenilenmiş cep telefonlarına ilişkin kararı BDDK'nin sitesinde yayımlandı.

Buna göre, "yenileme merkezi" veya "yetkili satıcı" niteliğinde olması kaydıyla, "yenilenmiş ürün" niteliğinde olan cep telefonu alımlarında, kredi kartlarında taksitlendirme süresi fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlendi.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerinde vade sınırının belirlenmesinde dikkate alınan 3 bin 500 TL tutarı da 5 bin TL'ye çıkarıldı.

Cep telefonu alımı amacıyla kullandırılan tüketici kredilerindeki vade sınırı da, fiyatı 5 bin TL ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5 bin TL üzerinde olan cep telefonları için 3 ay olarak belirlendi.
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