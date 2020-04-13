Samanyolu Haber /Ekonomi / BDDK'nın gece operasyonu ters tepti, döviz kurları patladı /13 Nisan 2020 15:34

BDDK'nın gece operasyonu ters tepti, döviz kurları patladı

BDDK'nın dün gece koronavirüse karşı ekonomiye yönelik risklerin yönetilmesi ve alınan tedbirlerin desteklenmesi amacıyla aldığını ifade ettiği swap limitlerindeki kısıtlama kararı aksi yönde etki yaptı. Yabancının TL'ye erişimini kısarak para takas imkanının neredeyse ortadan kalkmasının dövizi düşürmesi beklenirken kurlar maksadın aksi yönünde yükseldi.

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Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu'nun (BDDK), bankaların para swapı, forward, opsiyon ve diğer türev işlemlerin toplamının bankaların en son hesapladıkları yasal özkaynaklarının yüzde 1 ile sınırlandırılması kararı almasının yankıları sürüyor.

Ekonomistlere göre, BDDK'nin kararının ardında dövizdeki kur hareketliliğinin artış yönünde gerçekleşmesini önleme çabası var ve yüzde 1'llik sınırlama, fiiliyatta swap hattının kapatılması anlamına geliyor. Benzer bir swap sınırlaması ağustos 2018'deki kur krizinin ardından gelirken TL'nin değer kaybetmesini önlemek adına yabancıların dövizle TL likiditesi sağlamasını engellenmişti. O dönem yabancı yatırımcıların bu karara büyük tepki gösterdiği biliniyor...

TERS TEPTİ, DOLAR, EURO VE ALTINDA YÜKSELİŞ VAR

Ekonomistler TL'ye erişemeyen yabancıların ellerindeki hisse senetlerini satarak bu ihtiyaçlarını karşılayabileceğini belirtirken bu hareketin borsayı düşürmesi beklenirken kuru da yukarı doğru tetikleyeceğini kaydetti.

Nitekim gün içinde döviz piyasasında kurlar yukarı yönlü hareket ederek dolar 6.79'a, euro ise 7.44'e kadar yükseldi. Her ikisinde de günlük kazançlar yüzde 1.5 civarında seyrediyor. Döviz kurlarındaki bu rakamlar son bir yılın en yüksek rakamları olarak dikkati çekiyor.

Dövizdeki yükseliş altını da rekora taşıdı. Geçen haftanın ardından yeni haftaya %2 primli başlayan altın fiyatları tarihi zirvede işlem görüyor.Geçen haftayı 361 TL’den kapatan gram altın 370 TL’ye çıkarak tarihi rekor tazeledi.


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