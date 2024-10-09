BDT’den genişleme teklifi ve ulusal para birimi vurgusu

Samanyoluhaber.com - Moskova





Kazakistan Cumhurbaşkanı Kassym-Jomart Tokayev, Moskova’da düzenlenen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Devlet Başkanları Konseyi toplantısında, BDT’nin bölgesel etkisini artırmak amacıyla yeni bir format olan “BDT Plus” oluşturulmasını önerdi.





Tokayev, bu yeni formatın, Bağımsız Devletler Topluluğu modeli gibi, BDT’nin bölgesel bağlarını genişletmek için bir temel oluşturacağını belirtti.





Tokayev’in önerisine göre, “BDT Plus” formatı, mevcut BDT yapısına daha fazla açıklık ve olgunluk kazandıracak.





Geçtiğimiz yıl BDT içerisinde gözlemci ve ortak statüleri oluşturulmuş ve bu durum, topluluğun uluslararası arenadaki otoritesini artırmıştı. Tokayev, bu kurumsal gelişmeleri temel alarak BDT’nin daha geniş bir bölgesel platforma dönüşmesi gerektiğini savundu.





Ulusal para birimleri vurgusu





Moskova’da gerçekleşen Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi’nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, BDT ülkeleri arasındaki ticarette ulusal para birimlerinin kullanımının yüzde 85’e ulaştığını belirtti.

Putin, bu durumun, BDT ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliğinin giderek güçlendiğini ve bağımsız bir finans altyapısının inşasında önemli bir adım olduğunu vurguladı.





Ulusal Para Birimleri İle Ticaret ve Ekonomik İstikrar





Putin, BDT üyelerinin makroekonomik göstergelerindeki iyileşmelere dikkat çekerek, “BDT ülkeleri arasındaki ticari işlemlerde ulusal para birimlerinin payı yüzde 85’i aştı” dedi. Bu, topluluğun üyeleri arasında döviz kuru dalgalanmalarına karşı daha dirençli bir ekonomik yapının oluşmasını sağlıyor.





BDT Ekonomilerinde Güçlü Büyüme





Rus lider, 2024’ün ilk yarısında BDT ülkelerinin toplamda yüzde 4.7’lik bir ekonomik büyüme kaydettiğini açıkladı. Ayrıca, aynı dönemde duran varlık yatırımlarının yüzde 11.2, sanayi üretiminin yüzde 4.3, kargo taşımacılığının yüzde 4.9 ve perakende ticaret hacminin yüzde 8.6 oranında arttığını belirtti. Putin, bu verilerin BDT’nin ekonomik dayanıklılığını ve büyüme potansiyelini yansıttığını vurguladı.