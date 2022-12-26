Samanyolu Haber /Gündem / BDT ülke liderleri bir arada! /26 Aralık 2022 19:38

BDT ülke liderleri bir arada!

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin liderleri St.Petersburg’da sene sonu değerlendirme toplantısında bir araya geldiler.

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Rusya Devlet Başkanı Putin tarafından önerilen 2022'nin değerlendirilmesi ve gelecek yıl için yeni planlamaların yapılması adına gayri resmi toplantı başladı. Liderler eksiksiz katılım gerçekleştirdiler.

St.Petersburg'daki Boris Yeltsin Kütüphanesinde yapılan zirveye, Bağımsız Devletler Topluluğu üyeleri olan ülke liderleri katılıyor.

Görüşmeye Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Belarus Cumhurbaşkanı Aleksander Lukaşenko, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım-Jomart Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov, Tacikistan Cumhurbaşkanı Emomali Rahmon, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhamedov ve Özbekistan Devlet Başkanı Şavkat Mirziyoyev katılıyor.

Zirve açılış konuşması yapan Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu üyesi ülke liderlerine geldikleri için teşekkür etti.

Putin, dostane ilişkilerin gerçek bir stratejik ortaklık, karşılıklı yarar ve tüm ülkelerin çıkarlarını gözetme ruhu içinde BDT ülkeleri arasında işbirliğini daha fazla geliştirme arzusunu gösterdiğini, bu nedenle, zirvede Bağımsız Devletler Topluluğu'nun 2022'deki çalışmalarını birlikte özetleyeceklerini ve gelecek planları hakkında konuşmayı ve bölgesel ve uluslararası gündemde tüm üyeleri ilgilendiren konuları masaya yatıracaklarını belirtti. 

Vladimir Putin, BDT ülkelerinin karşılıklı ödemelerde daha aktif olarak ulusal para birimlerine geçtiğini sözlerine ekledi. Ona göre, BDT ülkeleri arasındaki işbirliği iyi gidiyor, yıl sonuna kadar ticaret cirosu 100 milyar dolara ulaşacak. Bu, Rusya ile tüm BDT ülkeleriyle aramızdaki ticaretin istikrarlı büyümesini teyit ediyor” dedi.

BDT üyeleri arasında da anlaşmazlıklar var

BDT üyeleri arasında azı anlaşmazlıklar olduğunu, ancak tarafların bunları çözmeye hazır olduğunu da sözlerine ekleyen Putin, “İngiliz Milletler Topluluğu'na üye devletler arasında da anlaşmazlıklar çıkıyor. Asıl mesele, buna hazır olmamız ve işbirliği yapabilmemizdir. Ve herhangi bir sorunlu sorun ortaya çıksa bile, bunları kendimiz - birlikte, ortaklaşa, birbirimize yoldaşça yardım ve arabuluculuk eylemleri sağlayarak çözmeye çalışmalıyız”dedi.
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