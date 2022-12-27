Samanyolu Haber /Gündem / BDT ülkelerinde üçlü düğümler! /27 Aralık 2022 16:24

BDT ülkelerinde üçlü düğümler!

Bağımsız Devletler Topluluğu Zirvesi için St. Petersburg’a gelen Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Paşinyan arasında bir görüşme olmayacağı açıklandı.

SHABER3.COM

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA

Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, BDT ülkeleri zirvesinde Putin, Paşinyan ve Aliyev üçlü görüşmesi olmayacak açıklaması yaptı.

Benzer şekilde Tacikistan ve Kırgızistan cumhurbaşkanlarının Putin ile üçlü görüşmesi de beklenmiyor. İki ülke arasında çözülemeyen sınır sorunu nedeniyle Eylül ayında silahlı çatışmalar olmuştu.

Bu tip bölgesel sorunlardan dolayı olsa gerek BDT ülkeleri zirvesi açılış konuşması yapan Putin, “BDT üyeleri arasında da anlaşmazlıkların çıktığını ancak bunları çözmeye hazır olduklarını belirterek, dostane bir çerçevede gayri resmi bir BDT zirvesi, ülkelerin işbirliğini daha da geliştirme niyetini gösterdiğini” söyledi. 

Uzmanlar, zirvenin hem format dışı hem de iki gün ilan edilmesini de liderleri farklı atmosferde bir araya getirme düşüncesinden kaynaklandığı yorumunu yapıyorlar.

Bakü ve Erevan arasında sorun tekrar büyüyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin TASS Haber ajansına verdiği demeçte Laçin Koridoru’ndaki durumun ağırlaşmasının, Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış antlaşmasını zorlaştırdığını dile getirdi.

Galuzin "Kuşkusuz, Laçin Koridoru’nda mevcut gerginlik, barış anlaşması da dahil olmak üzere müzakereleri karmaşık şekle sokmamalı. Rus tarafı, durumu sahada halletmek için yoğun çaba sarf ediyor. Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasının tüm yönlerinde ortak çalışmanın mümkün olan en kısa sürede yeniden başlamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.

Erevan’ın iddiasına göre Laçin koridorunun hala kapalı olmasıyla başlayan gıda sıkıntısı sürüyor. 12 Aralık'tan bu yana kapalı olan Laçin koridorunun açılması için 25 Aaralık Pazar günü Stepanakert'te bir miting gerçekleştirildi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi ise (ICRC) Karabağ'a 10 ton gıda malzemesi ve ilaç teslim etti.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber BDT ülkelerinde üçlü düğümler! Sonraki Haber >>

Hindistan'da leopar çevredekilere saldırdı: 13 yaralı

Hindistan'da leopar çevredekilere saldırdı: 13 yaralı

Güldür Güldür'ün EYT skeci sosyal medyada gündem oldu

Güldür Güldür'ün EYT skeci sosyal medyada gündem oldu

Erdoğan Ronaldo'nun transferini açıkladı akıllara bu video geldi

Erdoğan Ronaldo'nun transferini açıkladı akıllara bu video geldi

[Harun Tokak] İsa’lar Hep Olacaktır

[Harun Tokak] İsa’lar Hep Olacaktır

İngiltere'da 67 Tl olan kahve Türkiye'de neden 160 Tl

İngiltere'da 67 Tl olan kahve Türkiye'de neden 160 Tl

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Paris saldırısı sonrası protesto gösterileri

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Ahmet Kaya Kürt Kültür Merkezi saldırganının yakalanma anı

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Mekke'de şiddetli yağışlar sele neden oldu

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Ahmet Hakan canlı yayında Özgür Demirtaş'la dalga geçti

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu

Hakan Ural baltayı fena taşa vurdu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:31:03