BDT ülkelerinde üçlü düğümler!

SAMANYOLUHABER.COM- MOSKOVA





Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, BDT ülkeleri zirvesinde Putin, Paşinyan ve Aliyev üçlü görüşmesi olmayacak açıklaması yaptı.







Benzer şekilde Tacikistan ve Kırgızistan cumhurbaşkanlarının Putin ile üçlü görüşmesi de beklenmiyor. İki ülke arasında çözülemeyen sınır sorunu nedeniyle Eylül ayında silahlı çatışmalar olmuştu.





Bu tip bölgesel sorunlardan dolayı olsa gerek BDT ülkeleri zirvesi açılış konuşması yapan Putin, “BDT üyeleri arasında da anlaşmazlıkların çıktığını ancak bunları çözmeye hazır olduklarını belirterek, dostane bir çerçevede gayri resmi bir BDT zirvesi, ülkelerin işbirliğini daha da geliştirme niyetini gösterdiğini” söyledi.





Uzmanlar, zirvenin hem format dışı hem de iki gün ilan edilmesini de liderleri farklı atmosferde bir araya getirme düşüncesinden kaynaklandığı yorumunu yapıyorlar.





Bakü ve Erevan arasında sorun tekrar büyüyor





Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Mihail Galuzin TASS Haber ajansına verdiği demeçte Laçin Koridoru’ndaki durumun ağırlaşmasının, Ermenistan ile Azerbaycan arasında bir barış antlaşmasını zorlaştırdığını dile getirdi.





Galuzin "Kuşkusuz, Laçin Koridoru’nda mevcut gerginlik, barış anlaşması da dahil olmak üzere müzakereleri karmaşık şekle sokmamalı. Rus tarafı, durumu sahada halletmek için yoğun çaba sarf ediyor. Ermenistan-Azerbaycan anlaşmasının tüm yönlerinde ortak çalışmanın mümkün olan en kısa sürede yeniden başlamasını bekliyoruz” ifadelerini kullandı.





Erevan’ın iddiasına göre Laçin koridorunun hala kapalı olmasıyla başlayan gıda sıkıntısı sürüyor. 12 Aralık'tan bu yana kapalı olan Laçin koridorunun açılması için 25 Aaralık Pazar günü Stepanakert'te bir miting gerçekleştirildi. Uluslararası Kızılhaç Komitesi ise (ICRC) Karabağ'a 10 ton gıda malzemesi ve ilaç teslim etti.