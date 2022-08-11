Samanyolu Haber /Dünya / ‘Beatles’ İngiltere’de terör suçundan yargılanacak /11 Ağustos 2022 13:13

‘Beatles’ İngiltere’de terör suçundan yargılanacak

Türkiye’den İngiltere’ye sınır dışı edildikten sonra Londra’da tutuklanan IŞİD’in ‘Beatles’ lakaplı hücresinin üyesi bu ülkede terör suçundan yargılanacak.

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Savcılık, Aine Davis isimli 38 yaşındaki İngiliz vatandaşı IŞİD üyesinin 2014 yılındaki terörle mücadele yasası uyarınca hakkında iddianame hazırlanmasına onay verdi. IŞİD militanının gün içinde mahkemede hakim önüne çıkması bekleniyor.

Savcılıktan yapılan açıklamada, “Davis terör suçları ve terör amaçlı ateşli silah bulundurmakla suçlanacak” denildi.

2015 yılında Türkiye’de tutuklanan Davis, 2017 yılında IŞİD üyesi olmak suçundan mahkum olmuştu. Davis, duruşmalar sırasında IŞİD’in “Beatles” hücresine üye olduğunu inkar etmişti.

İngiliz aksanları nedeniyle rehineleri tarafından “Beatles” olarak adlandırılan militanlar, yaklaşık on yıl önce IŞİD’in Suriye ve Irak’ın önemli bir kısmını kontrol ettiği sırada çok sayıda Batılıyı elinde tutuyordu.


Bu grubun üyeleri, bazı Batılı rehinelerin boğazlarının kesilerek öldürülmesine iştirak etmişti.
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