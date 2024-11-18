Bebeğe şekerli su, tane ile bez... AKP iktidarında son durum

Bir bebeğin aylık mama ve bez masrafı 3 bin 400 TL’yi geçiyor. Asgari ücretin 17 bin TL olduğu ülkede aileler tane ile bez almak ve bebeklerine şekerli su vermek zorunda kalıyor…





İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İstanbul Planlama Ajansı’nın (İPA) verilerine göre bir önceki yılın ekim ayına göre bebek mamasında yüzde 58.92 artış kaydedildi. Ortalama bir marka 800 gr 0-6 ay bebek devam sütü geçen yılın ekim ayında 520 lira iken şu an 730 liraya ulaştı. Anneler bu devam sütünün 0-6 ay bebeklerin ortalama iki haftalık ihtiyacını karşıladığını söylüyor. Ailelerin bu kutulardan ayda en az iki tane alarak 1460 lirayı gözden çıkarması gerekiyor. Bebek mamasının yanı sıra bebek bezleri de cep yakıyor. Yenidoğan bir bebeğin günde ortalama 8-10 bez tükettiği belirtiliyor. Ortalama bir markanın 44’lü bebek bezi 320 lira.





Aileler bez masrafı için ise aylık en az altı paket bez alarak 1900 lira harcıyor. Bu hesaba göre ailelerin her ay bütçesinden en az 3 bin 400 lirayı bez ve mama masrafına ayırması gerekiyor. Her geçen gün biraz daha büyüyen bebekler için kıyafet, hijyen ürünleri gibi ihtiyaçları da bulunuyor.





BEBEKLER YETERLİ BESLENEMİYOR

Cumhuriyet’e konuşan Derin Yoksulluk Ağı Kurucusu Hacer Foggo annelerin daha ucuz mamalara ya da şekerli su gibi besinlere yöneldiğini söyledi. Foggo, “Bu durum bebeğin yetersiz beslenmesine neden oluyor. Bilimsel araştırmalara göre, ilk 1000 gün çocuğun gelişimi için en önemli dönem diye açıklanıyor. İlk 1000 günde yetersiz beslenme, çocuklarda fiziksel ve zihinsel gelis¸im bozukluğunu ortaya çıkarıyor. Araştırmalar yine ilk 1000 gu¨nde annelerin ve bebeklerinin ihtiyaç duydukları besin destegˆi sağlanmış olmasının neredeyse 900 bin erken ölümü önlemiş olduğunu kanıtladı” diye konuştu.





TANE İLE BEBEK BEZİ ALIYORLAR

Bebek bezi konusunun da yoksul aileler için problem olduğunu söyleyen Foggo, annelerin tek bez almaya yöneldiğini aktardı. Foggo, bebek bezi, ped vb. temel ihtiyaçlarda bebeklerin ve annelerin sağlığı için KDV’nin kaldırılması gerektiğini vurguladı. Yerel yönetimlerinde en azından ayda bir paket bebek bezi sağlayabilecek bir proje geliştirmeleri gerektiğinin altını çizdi.