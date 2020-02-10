Bebeği ile cezaevine atılan anne: Koca yüreklerin kaldıramadığını küçük yüreklere yüklüyorlar

Gönül’ün söylediğine göre, gebeliğinin son günlerinde bebeğin sağlığı açısından bazı riskler vardı. Ancak, hastane yerine karakola gitmek zorundaydı. Çünkü eşinden haber alamıyordu. Ancak dört gün sonra ulaşabildi, temiz kıyafetler verdi.

Kısa süre sonra tutuklandı Gönül’ün eşi. İlk görüş gününde eşini ziyaret ettikten sonra, doğum için hastaneye gitti. İkinci görüş gününde de bu kez yeni doğan bebeği yanındaydı. Üçüncü görüş gününde tekrar bebeği ile yola düştü, bir sonraki görüş gününde de…





Sonrasında ise kendisi de sözde “fetö üyeliğinden” gözaltına alındı. Hakkındaki tanık ifadelerinden birinde Gönül’ün bir öğrenci evine erzak götürdüğüne dair bir suçlama vardı. Gönül, hakkındaki suçlamaları reddetti fakat tutuklanarak cezaevine kondu.





Cezaevine yenidoğan bebeği ile girdi

Sağlık sorunları olduğunu ve anne sütü ile beslenmesi gerektiğini ifade ettiği bebeğini ilk gün yayına alamadı; hafta sonu tatiline denk geldiği için cezaevi yönetimi çalışmıyordu. Pazartesi günü çocuğunun yanına gelebilmesi için dilekçe yazdı. Buluşmaları ise ancak salı günü mümkün oldu.





Sonrasında ise her ikisi için oldukça zor günler başladı. 40 gün cezaevinde bebeği ile kalan Gönül, bu süre zarfında çocuğunun pek çok şeyden mahrum bırakıldığını anlattı: “Yeterli malzeme yok, oyuncak yok, temiz hava yok, ilaç yok, yemek yok…”







