Samanyolu Haber /Gündem / 'Bebeğime, bayat ekmeği suyla ıslatıp mama diye veriyorum' /18 Aralık 2021 11:08

'Bebeğime, bayat ekmeği suyla ıslatıp mama diye veriyorum'

Derinleşen yoksulluk, bazı ailelerin birçok temel ihtiyaçtan vazgeçmesine neden oluyor. Çocuklu ailelerde durum daha da kötü. Biri 2 diğeri 7 yaşında iki çocuğu olan Özge K., “Çocuğuma hiç mama yedirme fırsatım olmadı çünkü çok pahalı. Haftada bir süt içiriyordum, onu da artık hiç veremiyorum. Çocuğum süt için ağlıyor...” derken, dört çocuklu ev hanımı Aysel V., “Bayat ekmeği şekerli su ile ıslatıyorum, mama diye çocuklarıma yediriyorum” diyor.

SHABER3.COM

Temel tüketim maddelerinden süt ve yumurta yaklaşık yüzde 50 oranında zamlandı. 30’lu yumurtanın fiyatı 60 TL’ye, 1 litre sütün fiyatı ise 15 TL’ye dayandı. Bebek mamaları ise marketlerde kilitli paketlerde satışa sunuluyor. Sosyal yardımlarla geçinen biri 2, diğeri 7 yaşında iki çocuğu olan Özge K., çocuklarına süt bile alamadığını aktararak şu ifadeleri kullandı:

‘BEZ BİLE ALAMIYORUZ’

“Eve bir şey alırken 40 defa düşünüyoruz. Çocuğumun bezini alacak durumum yok. Çok zorlanarak geçiniyoruz. Okul ihtiyaçları eksik olmuyor. Karşılayamıyorum. Sütü haftada bir alabiliyordum, o da zaten o gün bitiyordu. Çocukların süte ihtiyacı var, sütü de çok seviyorlar ama artık haftada bir gün bile alamıyorum. Çocuklarım sütten mahrum kalıyor. Yetmiyor, yetiştiremiyoruz... Ekmek bile rahat yiyemiyoruz... Çocuğuma bez takamıyorum. Pazar poşetlerinin arasına bez koyarak idare ediyorum. Çocuğuma hiç mama yedirme fırsatım olmadı, çok pahalı mamalar. Bir süt içiriyordum, onu da arada artık hiç içiremiyorum. Çocuğum süt için ağlıyor. Kandırıyorum, sonra karın tokluğuna uyutuyorum.”  

‘YUMURTA LÜKS OLDU’

Dört çocuklu ev hanımı Aysel V. de “Bayat ekmeği şekerli su ile ıslatıyorum, mama diye çocuklarıma yediriyorum. Bir yumurta bile kırıp yemek lüks oldu. Bize öğün azaltın diye akıl veriyorlar ama zaten kaç öğün ne yediğimizi düşünüyorlar acaba? Ben günlük işlerde çalışırım, önceden günlüğümü aldığımda marketten bir iki şey alabiliyordum. İyi kötü çocuklarımın boğazından sıcak aş geçiyordu. Şimdi alamıyorum. Bir anne olarak çok üzgünüm çok...” diyor.

DURUM İÇLER ACISI

Cumhuriyet’e konuşan Derin Yoksulluk Ağı’ndan Hacer Foggo, yetersiz beslenen çocuklarda gelişim bozukluğu da görüldüğüne dikkat çekerek “2020 yılında yaptığımız bir araştırmada pandemi döneminde ailelerin yüzde 74’ünün bebek bezi ve maması alamadığını kaydetmiştik. Şu anda ise neredeyse hiçbir şey alamayacak duruma geldiler. Özellikle bebekli ailelerde durum çok içler acısı. Anneler, çocuklarına bebek bezi ve mama alamıyorlar. Mamalar kilitli paketlerde satılıyor, alarm takıldı. Anneler mama yerine şekerli su veriyolar ya da bakkalardan aldıkları hazır çorbayla çocuklarının karınlarını doyurmaya çalışıyorlar” dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber 'Bebeğime, bayat ekmeği suyla ıslatıp mama diye veriyorum' Sonraki Haber >>

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Egemen Bağış, yolsuzluklarını örtmesi için Hakan Şükür'den yardım istemiş

Pazardan yükselen çığlık: Ülkeyi yedi bitirdi, yeter artık gitsin

Pazardan yükselen çığlık: Ülkeyi yedi bitirdi, yeter artık gitsin

Peker'den voltalı Ahmet Kaya paylaşımı

Peker'den voltalı Ahmet Kaya paylaşımı

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'

Habertürk'te gündem olan enflasyon diyaloğu: 'Nasıl?'

Borçka'daki 'komik' belediye anonsu sosyal medyada gündem oldu

Borçka'daki 'komik' belediye anonsu sosyal medyada gündem oldu

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

Kalkan balığı yiyen kaç kişi var aranızda?

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

AKP'den bir 'çakma petrol müjde'si daha

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Eski bakanın akıldışı 'dolar' önerisi sosyal medyayı salladı

Sokak röportajları level atlıyor fark ettiniz mi?

Sokak röportajları level atlıyor fark ettiniz mi?

‘Bir Kahve Bin Hatır’

‘Bir Kahve Bin Hatır’
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
10:17:45