Samanyolu Haber /Gündem / Bebeğini öldürüp çöpe attı! /04 Mart 2021 13:13

Bebeğini öldürüp çöpe attı!

Antalya'da 39 yaşındaki bir kadın, evlilik dışı ilişki sonucu dünyaya gelen bebeğini öldürüp çöpe attı.

SHABER3.COM

Serik'te bir sera firmasının çalışanları, pazartesi günü yerdeki kan lekelerinden şüphelenip yaptıkları kontrolde, çöpte bebek cesediyle karşılaştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede bebeğin yeni doğduğu ve cinsiyetinin erkek olduğu belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, bebeği, iş yerinde çalışan A.Ş.'nin dünyaya getirdiğini tespit etti. Jandarmanın gözaltına aldığı A.Ş., bekar olduğunu ve evlilik dışı ilişki sonucu hamile kaldığını, bebeği doğum yaptıktan sonra öldürüp, çöpe attığını itiraf etti.

Cezaevine gönderildi

A.Ş. tedavisi için Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğin cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.

Hastanedeki tedavisi sonrası jandarma karakoluna götürülen A.Ş., ifadesinin ardından salı günü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bebeğini öldürüp çöpe attı! Sonraki Haber >>

Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti

Bu afişler AKP yönetimini çok rahatsız etti

Spacex SN10 yumuşak iniş yapmayı başardı ama...

Spacex SN10 yumuşak iniş yapmayı başardı ama...

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

Bolivya'da korkuluk faciası: 7 öğrenci hayatını kaybetti

AKP son kuluislerinden son bilgiler

AKP son kuluislerinden son bilgiler

12'nci kattan düşen küçük kızı kuryenin kurtarma anı

12'nci kattan düşen küçük kızı kuryenin kurtarma anı

Boeing, pilotsuz savaş uçağını başarıyla test etti

Boeing, pilotsuz savaş uçağını başarıyla test etti

AKP'li gazeteci Melik Yiğitel yayında sinir krizine girdi: Cahil sensin lan alçak!

AKP'li gazeteci Melik Yiğitel yayında sinir krizine girdi: Cahil sensin lan alçak!

İşte Bahçeli'nin ibretlik 'U dönüşleri'

İşte Bahçeli'nin ibretlik 'U dönüşleri'

Ölümden kıl payı kurtuldu

Ölümden kıl payı kurtuldu

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda

28 Şubat en zalim şekliyle iktidarda
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
12:36:17