Bebeğini öldürüp çöpe attı!

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, bebeği, iş yerinde çalışan A.Ş.'nin dünyaya getirdiğini tespit etti. Jandarmanın gözaltına aldığı A.Ş., bekar olduğunu ve evlilik dışı ilişki sonucu hamile kaldığını, bebeği doğum yaptıktan sonra öldürüp, çöpe attığını itiraf etti.
Cezaevine gönderildi
A.Ş. tedavisi için Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Bebeğin cansız bedeni ise otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu’nun morguna kaldırıldı.
Hastanedeki tedavisi sonrası jandarma karakoluna götürülen A.Ş., ifadesinin ardından salı günü adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan A.Ş., tutuklanarak cezaevine gönderildi.