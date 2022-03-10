Samanyolu Haber /Gündem / Bebek bezinden KDV alınmaması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi /10 Mart 2022 11:32

Bebek bezinden KDV alınmaması önergesi AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

Fiyatı 384 liraya kadar çıkan bebek bezinden KDV alınmaması ve bu konuda düzenleme yapılması amacıyla TBMM’ye verilen önerge, AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.

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İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk, “Bebek bezi lüks mü? Hangi anne gösteriş olsun diye bebeğinin altına bez koyar. Hasta alt bezi lüks mü? Hangi yaşlı buna katlanır? Kadın pedi lüks müdür; hangi kadın bunu kullanmaktan kaçınabilir? Ama bu ürünler fiyatları ile lüks oldu, yüzde 18 oranındaki KDV kalkmalıdır.” dedi.
 
Yasin Öztürk ve 20 milletvekili, bebek bezi, hasta alt bezi ve kadın hijyen ürünlerindeki fiyat artışı ve KDV oranlarında düzenleme amacıyla TBMM’de araştırma komisyonu kurulmasını istedi.

Sözcü’nün haberine göre, önerge sahibi Öztürk, “Lüks değil, zorunlu ihtiyaç olan birçok üründe yüzde 18 KDV var. Olmamalı” dedi. CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da “Çocuğuna bez alamaz durumda anneler, babalar; markete gidiyor, fiyatını görüyor, paraları yetmiyor. Kadın pedi ve hasta bezleri de aynı şekilde. Pırlantada, elmasta vergi yok bunlarda yüzde 18 KDV var. Çok ayıp” dedi.

Önerge önerisi oylama sonrası AKP ve MHP oylarıyla reddedildi.
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