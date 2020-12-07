Bebek bezine yüzde 140 zam!

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, hazırladığı rapor bebek bakım ürünlerine son 1,5 yılda gelen zamları gözler önüne serdi.





Devam sütü: Bebeklerin gelişimi için önemli bir diğer ürün de 0-6 ay arası kullanılan bebek sütü ve genellikle 18 ay sonrası kullanılan devam sütleridir.





Hem 350 gramlık bebek sütü hem de 350 gramlık devam sütü son 6 ayda yüzde 19 oranında artarken, son 1,5 yılda ise yüzde 50 oranında arttı.





MAMAYA YÜZDE 32 ZAM





Bebek maması: Bebek maması fiyatları da yüzde son 6 ayda yüzde 6,5’lik artışla ailelerin ekonomisini zorluyor. Bir markanın 120 gramlık meyve püreli mamasının fiyatında son 6 ayda bir artış yaşanmazken; başka bir markanın 125 gramlık maması anne bebek ürünleri mağazasında yüzde 13 oranında yükseldi.





Bu ürün grubunda son 1,5 yıldaki artış oranı ise ortalama yüzde 32 olarak gerçekleşti.





Bebek şampuanı: Bir markanın çok satan 500 miligram bebek şampuanı 2019 yılı mayıs ayında 11,90 TL, 2020 yılı mayıs ayında 15,90 TL, 2020 yılı aralık ayında ise 19,90 TL oldu. Buna göre son 6 aydaki artış yüzde 25 oranında gerçekleşirken; son 1,5 yıldaki artış ise yüzde 67 oldu.





Bebek bezi fiyatı son 6 ayda yüzde 17,5, son 1,5 yılda ise yüzde 140 arttı.







SÜTLÜ İÇEÇEKLERİN FİYATI İKİYE KATLANDI





Sütlü içecek: Annelerin süt miktarlarını artırabilmek için kullandıkları sütlü içecek fiyatında son 6 ayda bir artış gözlemlenmezken, son 1,5 yıllık artış oranı yüzde 99,8 oldu.





Emziren anneler için olan 200 gramlık sütlü içecek karışımının fiyatı 2019 yılı mayıs ayında 9,98 TL iken, bugün söz konusu ürünün fiyatı 19,95 TL’ye çıktı.