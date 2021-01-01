Yeni doğan bebek küvözde, polisler lohusa anneyi gözaltına almak için kapıda!

Yeni doğum yapmış annelere yönelik gözaltı uygulaması yeni yılda da devam ediyor. Ankara’da Keçiören Medical Park Hastanesi’ne dün gece doğum yapan Hacer Yıldırım’ı gözaltına almak için polisler kapıda bekliyor.





Bebeğin ciğerlerine su kaçtığı için yoğun bakımda olduğunu belirten dayı Ramazan Gözel, Twitter hesabından, “Kız kardeşim Ankara Keçiören Medikal Park hastanesinde bu gece doğum yaptı. Hacer Yıldırım. Bebeğin ciğerlerine su kaçmış yoğun bakımda. Polisler kapıda bekliyor gözaltı için” paylaşımında bulundu.







“YENİ YILDA ESKİ MANZARALAR”



