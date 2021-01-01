Samanyolu Haber /Gündem / Yeni doğan bebek küvözde, polisler lohusa anneyi gözaltına almak için kapıda! /01 Ocak 2021 12:53

Yeni doğan bebek küvözde, polisler lohusa anneyi gözaltına almak için kapıda!

Ankara Keçiören’de yeni yılın ilk saatlerinde doğan bebek ciğerlerine su kaçtığı için yoğun bakıma alındı. Polis ise annesi Hacer Yıldırım’ı gözaltına almak için kapıda bekliyor.

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Yeni doğum yapmış annelere yönelik gözaltı uygulaması yeni yılda da devam ediyor. Ankara’da Keçiören Medical Park Hastanesi’ne dün gece doğum yapan Hacer Yıldırım’ı gözaltına almak için polisler kapıda bekliyor.

Bebeğin ciğerlerine su kaçtığı için yoğun bakımda olduğunu belirten dayı Ramazan Gözel, Twitter hesabından, “Kız kardeşim Ankara Keçiören Medikal Park hastanesinde bu gece doğum yaptı. Hacer Yıldırım. Bebeğin ciğerlerine su kaçmış yoğun bakımda. Polisler kapıda bekliyor gözaltı için” paylaşımında bulundu.

“YENİ YILDA ESKİ MANZARALAR”

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu da konuyu sosyal medya hesabından paylaşarak, “Yeni yılda yine eski manzaralar!!! Hacer Yıldırım, Ankara Keçiören Medikal Park hastanesinde doğum yaptı Bebek küvözde, polisler kapıda!!! Bir lohusa anneyi daha gözaltına almak istiyorlar. Bu kaçıncı?” dedi.
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