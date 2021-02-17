Samanyolu Haber /Gündem / Bebek maması ve devam sütü lüks oldu: Hanelerin yüzde 87'si satın almakta zorlanıyor /17 Şubat 2021 16:52

Bebek maması ve devam sütü lüks oldu: Hanelerin yüzde 87'si satın almakta zorlanıyor

Marketlerde kilit altında tutulan bebek mamaları için HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, bu ürünlerdeki vergilerin kaldırılması için kanun teklifi verdi.

SHABER3.COM

Son yıllarda yüksek fiyat artışları nedeniyle birçok bebeğin tüketemediği gıdalardan bazıları da bebek devam sütleri ve mamalar oldu.

Temel ihtiyaçlardan olan bebek mamalarına ulaşabilmek lüks haline geldi. Derin Yoksulluk Ağı’nın hazırladığı verilere göre; görüştükleri hanelerin yüzde 87’si mama almakta zorlandığını söyledi.

Aileler bebeklerine mama yerine şekerli su, hazır çorba içirmek zorunda kaldıklarını dile getirdiler.

Bu gıdalar; Covid-19 salgınıyla birlikte gelirlerdeki azalma, işsizlik ve yoksulluk nedeniyle marketlerden çalınmaya başlandı.

Bunun üzerine marketler bu ürünlere yüksek güvenlik önlemleri uygulayarak alarmlı kilitler taktı.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, her yurttaşın insan onuruna yakışır bir şekilde gıda desteği almasının hem hak hem sosyal ve demokratik devletin gereği olduğuna dikkat çekti. 

Bebek maması ve devam sütlerindeki vergilerin kaldırılması hakkında kanun teklifi veren Işık, "Döviz şoklarından etkilenmeyen, uygun fiyatlı yerli bir mama üretimi ve dağıtım sistemi kurulmalıdır ve bu gıdaların üzerindeki vergiler sıfırlanmalıdır" dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bebek maması ve devam sütü lüks oldu: Hanelerin yüzde... Sonraki Haber >>

Kendisine 'Terbiyesiz' diyen Erdoğan'a cevap

Kendisine 'Terbiyesiz' diyen Erdoğan'a cevap

4 yıl sonra aynı konuşmayı yaptı

4 yıl sonra aynı konuşmayı yaptı

Gara şehitleriyle ilgili Erdoğan'a 5 soru

Gara şehitleriyle ilgili Erdoğan'a 5 soru

AKP Kongresi karıştı! "Parti zenginler kulübü haline geldi”

AKP Kongresi karıştı!

İlk uçan araba Terrafugia'ya ABD'den onay

İlk uçan araba Terrafugia'ya ABD'den onay

Perinçek: 13 kişi ölünce ulusal yas olmaz

Perinçek: 13 kişi ölünce ulusal yas olmaz

2 aylık aradan sonra yeni sohbet yayınlandı

2 aylık aradan sonra yeni sohbet yayınlandı

İran-Afganistan sınırında büyük patlama

İran-Afganistan sınırında büyük patlama

Görünmez kaza

Görünmez kaza

İlginç sigorta dolandırıcılığı ortaya çıktı

İlginç sigorta dolandırıcılığı ortaya çıktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:59:07