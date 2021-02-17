Bebek maması ve devam sütü lüks oldu: Hanelerin yüzde 87'si satın almakta zorlanıyor

Son yıllarda yüksek fiyat artışları nedeniyle birçok bebeğin tüketemediği gıdalardan bazıları da bebek devam sütleri ve mamalar oldu.

Temel ihtiyaçlardan olan bebek mamalarına ulaşabilmek lüks haline geldi. Derin Yoksulluk Ağı’nın hazırladığı verilere göre; görüştükleri hanelerin yüzde 87’si mama almakta zorlandığını söyledi.

Aileler bebeklerine mama yerine şekerli su, hazır çorba içirmek zorunda kaldıklarını dile getirdiler.

Bu gıdalar; Covid-19 salgınıyla birlikte gelirlerdeki azalma, işsizlik ve yoksulluk nedeniyle marketlerden çalınmaya başlandı.

Bunun üzerine marketler bu ürünlere yüksek güvenlik önlemleri uygulayarak alarmlı kilitler taktı.

HDP Van Milletvekili Muazzez Orhan Işık, her yurttaşın insan onuruna yakışır bir şekilde gıda desteği almasının hem hak hem sosyal ve demokratik devletin gereği olduğuna dikkat çekti.





Bebek maması ve devam sütlerindeki vergilerin kaldırılması hakkında kanun teklifi veren Işık, "Döviz şoklarından etkilenmeyen, uygun fiyatlı yerli bir mama üretimi ve dağıtım sistemi kurulmalıdır ve bu gıdaların üzerindeki vergiler sıfırlanmalıdır" dedi.