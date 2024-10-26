Bebek ölümlerini böyle gizlemişler! Hemşire ile yardımcısının konuşmaları ortaya çıktı

Dosyada yer alan hastanede hemşire yardımcısı olarak çalışan Batuhan Çetin ise savcılıkta alınan ifadesinde, "Hemşire yardımcısı olarak görevim hasta ve küvöz temizliği. Tıbbi müdahale ve ilaç tedavisi uygulama yetkim yok. Kaya bebeğin öldüğü gün görevi 18:00'da teslim aldım. Damla bana teslim edip gitti. Yoğun bakımda 9 bebek vardı. Durumu ağır olan 3. basamak Kaya bebek de vardı. Biri ağır 9 bebek olmasına rağmen ünitenin sadece hemşire yardımcılarıma bırakılmasının Damla Atak, başhekim Ali Dirik ve hastane sahibi Ayşe Müzeyyen Yurtoğlu'nun haberi vardı. Bebek sağlığını önemsemedikleri için bu duruma müdahale etmediler. Damla Atak o gün yoğun bakımdan çıkarken bana, 'Çok yoruldum, başım ağrıyor, bugün sakın beni arama' dedi" cümlelerini kurdu.





Öte yandan şüpheli Atak'ın 3. basamak bebek hasta kabul etme yeterliliği sahip olmadığı halde hastaneye 3. basamak hasta kabulleri gerçekleştirildiği, 112 sistemi kullanılmaksızın hasta sevki yaptığı, hastaların basamaklarında oynamaya yapıp ve gerçeğe aykırı şekilde ilaçları SGK'ya fatura ettirerek nitelikli dolandırıcılık suçunu işlediği, Kaya bebeğin hayatını kaybettiği olayda gerekli bakım ve gözetimi göstermediği, görevini ihmal ettiği ve bu kapsamda sözleşmeden kaynaklı sorumluluğunu yerine getirmeyip Kaya bebeğin ölümüne sebep olarak ihmalen adam öldürme suçunu işlediği tespit edildi.





Yenidoğan çetesine ilişkin 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkeme onayını beklerken iddianamede yer alan korkunç detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.İddianamede şüpheli olarak yer alan Esenler Güney Hastanesi'nde yenidoğan yoğun bakım ünitesinin sorumlu hemşiresi Damla Atak'ın yine şüpheli hemşire yardımcısı Batuhan Çetin ile diyalogları kan dondurdu.Sabah'tan Huzeyfe Atıcı'nın haberine göre, soruşturma kapsamında şüpheli Atak'ın tedavileri devam eden bebeklerin basamaklarında usulsüzlük yaparak 3. basamak gösterdiği, currosurf ilaçların düşümünü yaptıktan sonra hastane dışına çıkardığı ve bu ilaçların Medisens şirketi merkezinde toplanmasına olanak sağladığı tespit edildi.Ayrıca Atak'ın usulsüz epikriz yazıp, yetkisi olmadığı halde basamaklandırma yaptığı da ortaya çıktı.Şüpheli hemşire Atak'ın ölen Kaya bebeğin ardından kendisini arayan hemşire yardımcısı Batuhan Çetin'e yalan ifade vermesi konusunda baskı yaptığı ve şöyle söylediği öğrenildi:"Eğer Sağlık Bakanlığı'ndan seni ararlarsa doktor Oktay Bey müdahale etti diye söyleyeceksin."Öte yandan Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca çeteye ilişkin hazırlanan iddianame Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Çete üyeleri önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.