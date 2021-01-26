Samanyolu Haber /Sağlık / Bebek pudralarında asbest tehlikesi! /26 Ocak 2021 09:53

Bebek pudralarında asbest tehlikesi!

Piyasada satılan her dört bebek pudrasının biri kanser yapıcı özelliği olan "asbest" içeriyor.

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Asbest Söküm Uzmanları Derneği (ASUD) Başkanı Mehmet Şeyhmus Ensari, yaptığı yazılı açıklamada, beyaz toprak olarak da bilinen asbestin ısıya, aşınmaya ve kimyasal maddelere oldukça dayanıklı, yapısal özellikleri açısından esnek, lifsi bir mineral olduğunu belirtti.

Ensari, günümüzde asbestin tüm formlarının, Uluslararası Kanser Araştırmaları Ajansı, Dünya Sağlık Örgütü ve Uluslararası Çalışma Örgütü tarafından "kesin kanserojen" olarak tanımlandığına işaret etti.

BEBEK PUDRALARINDA DA KULLANILIYOR

Bir doğal mineral çeşidi olan "talk"ın, bebek pudrası, kozmetik ürünleri, ilaç sanayi, seramikler, plastikler dahil olmak üzere çeşitli tüketici ve endüstriyel ürünlerde kullanıldığını aktaran Ensari, genellikle asbest minerallerinin yakınında doğal olarak bulunan talkın, madencilik işlemleri sırasında asbest mineralleri ile kolayca bulaşabildiğini vurguladı.

Mehmet Şeyhmus Ensari, talk pudrada asbest araştırmasını iki yıl önce ASUD ve Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği olarak yapıp, kamuoyuyla paylaştıklarını, ancak bu konuda hâlâ yetkili organlarca bir denetim yapılmadığını belirtti.

DÖRT NUMUNEDEN BİRİNDE ASBEST ÇIKTI

Dernek olarak analizlere devam ettiklerini anlatan Ensari, şunları kaydetti: "Piyasada satılan talk pudralarından 21 numune topladık. Yapılan analizlerde 5 numunede asbeste rastlandı. Tarafsızlık, titizlik ve gizlilik içinde yapılan bu analizler gösteriyor ki, her dört bebek pudrasının birinin kanser yapıcı özelliği olan asbest içeriyor."

Kozmetik ve endüstriyel alanda asbest içermeyen talk mineralinin kullanımını sağlamayı ve bütün mineral bazlı ürünlerde asbest içermez kalite belgesini oluşturarak yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Bu sayede halkımız bilinçlenerek asbest içermeyen ürünleri gönül rahatlığıyla kullanabilecektir." dedi.
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