Samanyolu Haber /Gündem / 'Bebekler su üzerinde yüzdü, insanlar Meriç'ten toplandı' /02 Kasım 2019 15:05

'Bebekler su üzerinde yüzdü, insanlar Meriç'ten toplandı'

57. Hükümet Devlet Bakanlarından Prof. Dr. Ramazan Mirzaoğlu KHK TV'den Büşra Taşkıran'a konuştu

'Bebekler su üzerinde yüzdü, insanlar Meriç'ten toplandı'

57. Hükümet Devlet Bakanlarından Prof Dr. Ramazan Mirzaoğlu Türkiye'de yaşanan insan hakları ihlalleri ile ilgili açıklamalarda bulundu. 

KHK TV'den Büşra Taşkıran'a konuşan tecrübeli siyasetçi mağduriyetlerin giderşlemsi için çalışma yapılması gerektiğini söyledi 

Prof Dr. Ramazan Mirzaoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle : 

- Bu dönem daha önce darbe dönemlerinde yaşanmayan şeyler yaşandı: Aile faciaları oldu, bebekler su üzerinde yüzdü, insanların cesetleri Meriç’ten toplandı. Her vicdanlı insan bu acıyı vicdanında duyar.

- İbadetle uğraşan insanlarla tabanla uğraşılması çok büyük mağduriyetler doğurdu. İbadetinde olan insanlar nasıl terörist olur, doktor, öğretmen, mühendis… Bunlar Türkiye’nin en iyi niyetli insanları nasıl terörist diyebilirsiniz?
 
-Muhakkak bu yanlışlıklar düzelecektir, her gecenin bir sabahı vardır. Çok geniş kapsamlı bir af ile bu mağduriyetlerin giderilmesi gerekmektedir.
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'Bebekler su üzerinde yüzdü, insanlar Meriç'ten toplandı'

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