Bebekleri katleden 'yenidoğan çetesi' bugün hakim karşısına çıkıyor

İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelere sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç sağladıkları iddia edilen 22'si tutuklu 47 sanığın yargılanmasına başlanıyor.





Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davada ilk duruşma bugün yapılacak.





Soruşturma kapsamında hazırlanan 1399 sayfalık iddianamede, sanık doktor Fırat Sarı'nın yenidoğan çetesinin "elebaşı" olduğu öne sürülüyor. İddianamede 19 hastane ve sağlık şirketinin adı geçerken, daha önce İstanbul'da dokuz, Tekirdağ Çorlu'da bir özel hastane ruhsatları iptal edilerek mühürlenmişti.





DW Türkçe'nin haberine göre sanıklar, Sosyal Güvenlik Kurumundan (SGK) daha fazla para almak için bebeklere yanlış tedavi uygulamak, hasta dosyalarında sahtecilik yapmak ve aileleri yanıltmakla suçlanıyor.





Şüpheliler neyle suçlanıyor?

İddianamede, Sarı ile birlikte doktor İlker Gönen için "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "nitelikli dolandırıcılık" ve "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" suçlarından 10 kez, "resmi belgede sahtecilik" suçundan da 11 kez uygulanmak üzere, toplam 177 yıl 6'şar aydan 582 yıl 9'ar aya kadar hapis cezası talep ediliyor.





Ambulans şoförü Gıyasettin Mert Özdemir hakkında ise "kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi", "kişisel verilerin hukuka aykırı ele geçirilmesi", "kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık", "suç işlemek amacıyla örgüt kurma" ve "resmi belgede sahtecilik" suçlarından 180 yıldan 589 yıl 9 aya kadar hapis isteniyor.





Soruşturmanın kronolojisi

Yenidoğan çetesi soruşturması süreci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'ne (CİMER) 27 Mart 2023 tarihinde yapılan bir ihbarla başladı. Şüpheliler hakkında ilk telefon dinleme ve teknik izleme kararı bundan üç ay sonra verildi. Gözaltı işlemi ise 26 Nisan 2024'te yapıldı.





Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun verdiği bilgiye göre 28 Haziran 2024'te, yani ilk şikayetten yaklaşık 15 ay sonra Savcılık, Sağlık Bakanlığından bebek ölümleriyle şüphelilerin faaliyetleri arasında bağlantı olup olmadığını araştırmasını istedi.O tarihe kadar yenidoğan çetesi "aileler ve SGK'yı dolandırmaya yönelik bir yapı" olarak soruşturuluyordu. Bakanlık müfettişleri bebek ölümlerinden şüphelilerin sorumlu olduğu kanaatini içeren tıbbi mütalaayı 16 Eylül 2024'te savcılığa gönderdi.





Soruşturmada adı geçen hastaneler ise bu tarihten yaklaşık bir ay sonra, 18 Ekim'de kapatıldı.