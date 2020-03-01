Samanyolu Haber /Gündem / "Bebeklere su verdi" diye Haluk Levent'i linç ettiler! /01 Mart 2020 17:59

"Bebeklere su verdi" diye Haluk Levent'i linç ettiler!

AHBAP Derneği'nin kurucu başkanı Haluk Levent, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) lideri Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa ülkelerine karşı şantaj olarak Suriyeli mültecileri Yunanistan ve Bulgaristan sınırına yönlendirdi. Soğuk havada iki gündür aç ve susuz kalan on binlerce mülteciye yardım çağrısında bulunan Haluk Levent sosyal medyada linç, hakaret ve tehditlere maruz kaldı.

Haluk Levent: Bebeklerin ırkı olmaz!

Şahsi Twitter hesabından sınır kapılarında bekleyen sığınmacı çocuklar için yardım çağrısı yapan sanatçı Haluk Levent, sosyal medyada hakaret ve lince maruz kaldı. 

Bunun üzerine kısa bir video paylaşan Levent, "Biz küçük çocuklara su götürdük, bunu yapmazsam insan olamayacağımı düşünüyorum, biz böyleyiz." cevabını verdi.

Kurucusu ve başkanı olduğu AHBAP Derneği ile bir çok insana yardım ulaştıran Levent, Türkiye'nin Bulgaristan ve Yunanistan ile arasındaki sınır kapılarında bekleyen çocuklar için yardım çağrısında bulundu. 

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Bazı sosyal medya kullanıcıları bu yardım çağrısına ise hakaret, tehdit ve küfürlerle karşılık verdi. 

Levent, gelen tepkilere çektiği video ile cevap verdi. Levent, tepkilerin çoğalması üzerine bu paylaşımlarını sildi.

Haluk Levent sınırda bekleyen sığınmacı çocuklar için Twitter hesabında "Edirne! Keşan! Çanakkale! İzmir Dikili! Tüm Ahbap'lar sınıra! Çocuklar var! Oralarda sıkışanlar var! Çocuk bezi, çocuk maması, bolca su! Haydi canlarım!" ifadelerini kullanmıştı. 

Mesajlarla hakaret ve linç girişimi bitmek bilmeyince Levent bir mesaj daha yayınladı: "Öteden beri Suriyeliler konusunda yazdıklarım ortada. O ayrı bu ayrı. Fakat çocuklara su götürüyorlar diye Ahbap'lara sitem etmeyin, lütfen bağışlayın bizi!" 

"BİZ O ÇOCUKLARA SU GÖTÜRDÜK"

Hakaret ve tehditler bitmeyince Haluk Levent, Twitter'da paylaştığı videoda, "Biz o çocuklara su götürdük, bunu yapmazsam insan olamayacağımı düşünüyorum." dedi ve tweetini silmeyeceğini söyledi.

Ancak ünlü şarkıcı videodan sonra beyanlarının siyasi beyanlara benzediği gerekçesiyle paylaşımını silmek mecburiyetinde kaldığını söyledi. 

Levent, mesajını, "Bebeklerin ırkı milliyeti olmaz. 'O zaman bu kadar çocuk yapmasalardı' diyenler var. Arkadaşlar çocuk doğmuş artık ve ortada. Onlara niye ceza verelim?" cümleleriyle noktaladı.
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