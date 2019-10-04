Bebekli kadınlar için infaz düzenlemesi geliyor

Yeni infaz düzenlemesine göre doğum yapan kadın, doğumun üzerinden 1 yıl geçmeden cezaevine konulmayacak. Çocuklar için psikolog görevlendirilecek. 75 yaş altındakiler, 5 yıl altındaki cezaları evlerinde çekebilecek.







AKP’nin üzerine çalıştığı infaz düzenlemesinin detayları netleşiyor. Habertürk’ten Fevzi Çakır’ın haberine göre , cinsel, uyuşturucu, örgütlü ve terör suçlarını işleyenler hariç cezaların infazı 2/3 yerine 1/2 olarak uygulanacak. Cezaevinde kalınacak sürenin 5’te 1’i denetimli serbestlik kapsamında geçirebilecek. Denetim süresi ise her koşulda 3 yılın üzerinde olamayacak deniyor.





ÇOCUKLAR İÇİN PSİKOLOG





Düzenlemeye ilişkin detaylarda, doğum yapan bir kadının, doğumun üzerinden bir yıl geçmeden cezaevine konulmayacağı yer alıyor. Denetimli serbestlik kapsamında takibi yapılan çocuklar için psikolog görevlendirileceği yolunda. Buna göre psikologlar, çocuklarla belirli periyotlarda görüşmeler yapacak.





“ÇOCUKLAR ÖLMESİN” DEMİŞTİ





Diyarbakır’da 2016 yılında telefonla bağlandığı Beyaz Show’da “Çocuklar ölmesin” dediği için yargılanan ve 1 yıl 3 aylık hapis cezasına çarptırılan Ayşe Öğretmen, 20 Nisan 2018’de altı aylık kızı ile birlikte cezaevine konmuştu. 4 Mayıs’ta infazı 6 ay ertelenerek tahliye edilmişti. Ayşe Öğretmen’in yanı sıra çok sayıda kadın tutuklu cezaevinde bebekleri ile tutuklu. Bunlar arasında 15 Temmuz sonrası başlatılan Tenkil Süreci’nde tutuklanan çok sayıda bebekli kadın yer alıyor.





HİZMET HAREKETİ İLK SIRADA





14 Kasım 2018 tarihinde TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyelerinin sorularını cevaplayan Ceza ve Tevkif Evleri Genel Müdürü Şaban Yılmaz, cezaevlerinde 0-6 yaş arası 743, 0-3 yaş arası 343 çocuk olduğunu açıklamıştı. Çocuklu annelerden 519’u hükümlü, 224’ü de tutuklu. İlk sırada Hizmet Hareketi gönüllüleri var. İkinci sırada PKK davaları, 3. sırada ise adli tutuklu ve hükümlüler yer alıyor.





Yine 70 yaşın üzerindekilerin, 3 yıl ve altındaki cezalarını 75 yaşın üzerindekilerin ise 5 yıl ve altında kalan cezalarını konutlarında çekebilecekleri iddia ediliyor.