Samanyolu Haber /Gündem / Bedava aşıyı getiren şirkette kabul etti /01 Mart 2021 15:14

Bedava aşıyı getiren şirkette kabul etti

Sinovac aşısının Türkiye'ye getirilmesi süreciyle ilgili olarak, Çinli firmanın Türkiye'deki temsilcisi Keymen İlaç A.Ş., aracı firma oldukları ve kendilerine 12 milyon dolar ödeme yapıldığı yönündeki iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı

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Sinovac aşısının Türkiye'ye getirilmesi süreciyle ilgili Çinli firmanın Türkiye'deki yasal temsilcisi Keymen İlaç A.Ş., aracı firma oldukları ve kendilerine 12 milyon dolar ödeme yapıldığı yönündeki iddialar üzerine yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, Keymen İlaç’ın 2013 yılından beri Sinovac firmasının Türkiye’deki tek yetkili yasal distribütörü olduğuna işaret edildi ve "Sağlık Bakanımız Sayın Dr. Fahrettin Koca’nın açıkladığı üzere şu anda bu aşıyı en ucuz bedel ile alan ülke Türkiye Cumhuriyeti’dir." denildi.

Birim fiyatın Sinovac'ın isteği üzerine gizli tutulduğu kaydedilirken, Sinovac'ın neden şirkete 1 milyon doz bedelsiz aşı verdiği şöyle açıklandı;

“Tüm dünyada enjektör ve vial sıkıntısı yaşanmaktayken dolum için gerekli tüm malzemenin temini ve yatırımlar, Keymen İlaç tarafından zamanında yapılmış, maliyeti firmamızca karşılanmıştır. Sözleşme gereği Devlet Malzeme Ofisi’ne verilmesi gereken teminat mektupları, lojistik işlemler, dolum tesislerinin işlemleri için gerekli tüm nakit akışı, şirketimiz tarafımızdan karşılanmıştır.

'Avans, kredi alınmadı'

"Bu yatırımlar ciddi yatırımlar olup Devlet Malzeme Ofisinden sözleşmeye istinaden tek kuruş avans veya peşin ödeme alınmadığı gibi, kamu bankalarından da tek kuruş kredi kullanılmamıştır. Sinovac firması, tüm dünyaya uyguladığı, sözleşmenin imzalanması ile birlikte yüzde 50 peşin ödeme şartından, Türkiye Cumhuriyeti’nin mevzuatlarına uymadığı için ticari risklerin bir kısmını Keymen İlaç’ın karşılaması ile vazgeçmiştir.

"Devlet Malzeme Ofisinden peşin ödeme ya da avans alınmadığı için firmamızca yapılan bunca ödemelerin bir kısmının karşılanabilmesi için 1 milyon doz aşı Sinovac firmasının talebiyle, bedelsiz olarak şirketimize gönderilmiştir. Bu aşının karşılığı, bahsedilen tüm bu giderler için kullanılmıştır.”I”

“Özetle bu süreç üretici firma ile tam ve tek yetkili distribütör arasındaki bir ticari mahsuplaşma işlemidir. Sinovac firması ile yapılan sözleşme kapsamında 1 milyon doz aşının hibe edilmesi söz konusu olmayıp, alınan bütçenin her kuruşunun karşılığı vardır. Keymen İlaç, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nden tek kuruş komisyon, kar ve benzeri bir gelir elde etmemiştir, böyle bir beklentisi de yoktur, olamaz, olmamıştır."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin geçen haftaki grup toplantısında "1 milyon doz aşı için ücret alınmıyor. 12 milyon dolarlık aşı ücretsiz verilmiş. Sayın Bakan ve Erdoğan’a soruyorum: Ücretsiz olarak ithal edilen 1 milyon aşı, Devlet Malzeme Ofisi’ne her dozu 12 dolardan fatura edildi mi, edilmedi mi? İthal edilen bir milyon doz aşı, ücretsiz olduğu Esenboğa Gümrüğü'ndeki beyannamesinde var. Bu firma 1 milyon doz aşıyı, her dozu 12 dolardan ithal etti mi etmedi mi?" demişti.
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