Bedava çaydan bedava kolonyaya, adım adım IMF’nin kapısına

TURHAN BOZKURT | Samanyoluhaber









Yanılmış olmayı çok isterdim. Amma velâkin görünen köy kılavuz istemiyor ki!





Kasadaki 47 milyar liralık “ihtiyat akçesi” bile müteahhitler için harcanmadı mı?





Sözle peynir gemisi yürümeyeceğine göre AKP hükûmeti hangi para ile zor günlerde vatandaşına destek verecek?





BİR PARMAK BAL ÇAL, UNUTTUR ÖYLE Mİ?





Seçim otobüsünün üzerinden 250 gramlık çay paketlerini bedava saçmaya alışan AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan esnafın, çiftçinin, sanayicinin beklentisinin onda birini bile karşılayamadı.





Sair vakitlerde “emekli maaşı Avrupa’dan bile fazla” yalanını dillendirenler Koronavirüs paketine “en düşük emekli maaşı 1.500 TL olacak” maddesini ilave etti.





Bu da demek oluyor ki Türkiye’de halihazırda en az 1 milyon yakın emekli 700 TL ila 1.300 TL arasında maaş alıyor. Türkiye’yi kıskanan Almanya’nın para birimine vurulduğunda 100 euro ila 185 euro…





Erdoğan yıllardır ihmal ettiği düşük maaşlı emekliyi şirketler çökerken, esnaf kepenk indirirken veya çalışanlar maaşlarını nasıl alacağının derdine düşmüşken hatırlayırverdi.





Elinde “Emeklinin oyunun daha sağlam olduğuna” dair veri olmasa bunu da yapmazdı. Saray’ın ikbali açısından oya tahvil edilen her iş önceliklidir.





BEDAVA KOLONYA DAĞITMAK KİMİN AKLINA GELDİ?





Yine de emekliler adına sevinirken, “Diğer kesimler ne olacak?” sorusu cevapsız kalıyor.





Hele hele 65 yaş ve üzerindekilere bedava kolonya dağıtılma kararı var ki bu madde ile dünyada açıklanan ekonomi paketlerini yerle bir etti Erdoğan. Kimin aklına geldi acaba bu şahane (!) fikir?





Bedava kolonya dağıtmak ne 500+45 milyar euroluk paket açıklalayan Almanya Başbakanı Angela Merkel’in ne de “Siz sağlınızı koruyun, parayı dert etmeyin. Şimdilik 85 milyar doları sizler için ayırdık. Bu da gelirimizi yüzde 3’ü.” diyen Kanada Başbakanı Justin Trudeu’nun aklına gelebildi.





Kabiliyet meselesi...





Yine 500 bin TL'nin altındaki konutlarda kredi tahsis edilebilecek oran yüzde 80'den yüzde 90'a çıkarıldı. Millet can derdinde iken bile AKP rant peşinde.





KORONA’YA KARŞI YENİ SLOGAN: 50 BİN PEŞİN DAİRE SENİN





Koronavirüs bütün sektörlerin üzerine kâbus gibi çökmüş, elde avuçta kalan üç beş kuruş inşaat lobisine aktarılıyor. Betona doymadılar gitti!





“50 bin peşin daire senin!” sloganı ile Koronavirüs’e harp ilan eden Erdoğan’ın bu madde ile hangi müteahhit ya da müteahhitleri kurtardığını herkes merak ediyor.





Ortalık toz dumanken, altın bile bir günde yüzde 10 değer kaybediyorken hangi aklı evvel “Peşinat yüzde 10’a inmiş gidelim ev alalım.” der.





Dünya Mersin’e bizimkiler tersine hareket ettiği için hadi aklı evveller çıktı diyelim. Hangi banka bu şartlarda kredi tahsis eder. Bankalar yarını göreceklerinden emin değil ki!





Aylardır Hazine Bakanı Berat Albayrak’ın talimatı ile para saçıyor hepsi. Şimdi işler tersine dönünce hepsi kara kara düşünüyor. Nasıl tahsil edilecek bu krediler?





Maalesef o kredilerde de hatırı sayılır bir tutar batacak. Tıpkı 2018 seçiminden evvel hükûmetin gözüne girmek için batık olduğunu bile bile yandaş müteahhitlere verdikleri krediler gibi bu son krediler de batacak.





HERKESE 1.000’ER DOLARLIK ÇEK





Amerika şu ana dek 1,5 trilyon dolarlık paket açıkladı. Şirketlerine “arkanızdayım” mesajı veriyor. Başkan Donald Trump her vatandaşına 1.000’er dolarlık (6 bin 500 TL) çek dağıtacak.





300 milyar dolarlık vergi faizsiz şimdilik 1 yıllığına ertelendi. Avrupa Merkez Bankası 750 milyar euroluk kurtarma paketi ile yangın bölgesinde.





Türkiye’de 7 gün ortalıkta görünmeyen Cumhurbaşkanı 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması, bedava kolonya, Konaklama Vergisi’ni erteleme gibi maddelerle 82 milyonun karşısına çıktı.





Otellerde konaklama yok ki vergisini erteleseniz ne ertelemeseniz ne!





Turizm, havacılık, yiyecek-içecek başta olmak üzere pek çok sektörde on binlerce kişi kapının önüne konuldu.





Tazminatlar ve maaşların ne olacağı meçhul.





Hasta yoğun bakımda Erdoğan Aspirin tedavisi ile ayağa kaldırmaya çalışıyor. Ecza deposunda ilaç yok, dışarıdan alacak para da yok tabii.





Saray için paraya para demeyen Erdoğan vergileri ödeyenlerin sadece sırtını sıvazlıyor. Şaşırmamak lâzım.





YABANCILAR BİR HAFTADA 6 MİLYAR TL’Yİ BAVULA KOYDU GİTTİ





Aile şirketi gibi idare ettiği Türkiye’yi damadı ile birlikte krize sürükleyen ve kasayı tam takır kuru bakıra çeviren Erdoğan çok yakında Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) kapısını çalmak mecburiyetinde kalırsa şaşırmayın.





Henüz teyit ettiremediğim bir iddia var: Ankara’da IMF ile arka kapı diplomasisi ile müzakereler başlamış.





Merkez Bankası tablolarına baktım.





13 Mart ile biten haftada sadece Borsa İstanbul ve devlet tahvilleri piyasasından 900 milyon dolar (6 milyar TL) net çıkış oldu. Sıcak para bile faiz rekortmeni Türkiye’yi terk ediyor.





Hukuk ve demokrasi zaten yoktu.





Şimdi bütün paralarının batmasından endişe ediyorlar. Borsa İstanbul’daki çöküşün nerede duracağı belli değil. Para gelmediği gibi gidiyor...





Tulumba kurudu. Tulumbaya su vermeden çoraklaşan piyasaları yeşertmek imkânsız.





Erdoğan bakalım IMF hakkında sarf ettiği o büyük sözleri de ne zaman yutacak?