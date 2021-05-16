Bedava dağıtım, patates fiyatını patlattı

AKP hükumetinin bu yıl törenle ihtiyaç sahibi kişilere dağıttığı 120 bin tonluk patatesin faturası yine vatandaşa çıktı. AKP’nin bu hamlesi sonrası patates fiyatları rekor düzeyde zamlandı.







Geçen ay marketlerde fiyatı 1 lira civarında olan patates, halkın kesesini zorlayacak düzeyde zamlandı. Birçok markette fiyatı 3.5 lira seviyesine kadar çıkan patates, bu kısa sürede en çok zamlanan ürün oldu. Patatesle birlikte dağıtılan soğanın fiyatlarında yaşanan artış ise sınırlı oldu. Daha önce 1 lira civarında olan soğan ise şu an 2 liradan tüketiciye sunuluyor.



