Bedava ekmek dağıtan üç kişi gözaltına alındı

Adana'nın Yüreğir ilçesine bağlı Yunusoğlu Mahallesi'nde dün yurttaşlara bedava ekmek dağıtıldığı gerekçesiyle 3 kişi gözaltına alındı. Soruşturma kapsamında Hasali Demir, Cumali Sucu ve Camal Demir adlı kişiler gözaltına alınırken, Mevlut Kaya da kent merkezinde olduğu için gözaltına alınmadı. 3 kişi Doğankent Polis Karakolu'ndaki işlemleri ardından serbest bırakıldı.







Telefonla ulaşılan Mevlut Kaya, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından gönderilen 3 bin adet ekmeği Yunusoğlu Mahallesi'nde yurttaşlara dağıttıklarını ve şikayet üzerine haklarında gözaltına kararı alındığını söyledi.





Kaya, "Birileri ekmek dağıttığımız için şikayet etmişler. 3 arkadaşım serbest bırakıldı. Polisler, arkadaşlarımıza 'hakkınızda şikayet var. Sosyal mesafeyi ihlal etmişsiniz. Ekmek dağıtımı yapabilmek için Yüreğir Kaymakamlığı'ndan izin almanız gerekiyor' demişler. İşlemlerin ardından arkadaşım serbest bırakıldı. Karakolda tutanak bile tutulmamış. Benimde alınmama gerek kaldığı ifade edilmiş" dedi.