Bedava ekmek dağıtmak yasak!

Mersin Büyükşehir Belediyesi, İçişleri Bakanlığı'nın genelgeyle belediyelerin ücretsiz ekmek dağıtımını yasaklaması sebebiyle geçen hafta sonu yapılan ücretsiz ekmek dağıtımının bu hafta sonu uygulanamayacağını belirtti.





Belediye, Halk Ekmek büfelerinin yasak boyunca ekmeği 75 kuruş yerine 50 kuruşa halka ulaştıracağını duyurdu.





75 KURUŞLUK EKMEK 50 KURUŞTAN SATILACAK





Genelgeyle sokağa çıkma yasağı uygulanan 31 şehirde belediyelerin bedava ekmek dağıtımının yasaklanmasının ardından Mersin Büyükşehir Belediyesi resmi Twitter hesabından açıklama yaptı.







Belediye bu hafta sonu bedava ekmek dağıtamayacaklarını ifade ederek; Halk Ekmek büfelerinin, 50 kuruşa ekmeği halka ulaştıracağını belirtti.





MANSUR YAVAŞ: 20 NİSAN'DAN İTİBAREN 100 BİNDEN FAZLA GIDA KOLİSİ DAĞITILACAK







Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mansur Yavaş da yasak nedeniyle sosyal yardım paketlerinin dağıtılamadığını ancak pazartesi gününden itibaren 100 binden fazla kolinin dağıtılacağını duyurdu. Yavaş'ın paylaşımı şu şekilde: