Bedava kulaklık izdihamı!

Ankara'da Ankamall Alışveriş Merkezi'nde (AVM) yeni Xiaomi mağazasının açılışında insanlar bedava hoparlör ve kulaklıklardan birini kapmak için adeta birbirini ezdi.





Saat 09:00'da AVM açılır açılmaz mağaza önüne akın eden insanlar kapıların açılması ile birlikte koşmaya başladı. O esnada yaşananlar "pes" dedirtti.





İzdihamda bazıları ezilme tehlikesi atlatırken mağaza içinde tam bir kaos yaşandı.





İZDİHAM SEBEBİYLE İPTAL EDİLDİ!





Xiaomi’nin Instagram üzerinden açılış kampanyasının iptal edildiğini duyurdu: "Açılışımız yaşanan aşırı izdiham sebebiyle iptal edilmiştir. Açılışa özel kampanyalarımız 15 gün boyunca geçerli olacak şekilde tekrar organize edilip, bu konu ile ilgili ikinci bir duyuru yapılacaktır.”





Binlerce kişi bedava ürünleri almak için AVM'ye akın etti. Mağaza yetkilileri binlerce kişiyi mağazadan çıkarabilmek için Çevik Kuvvet polisinden yardım talep etti.





