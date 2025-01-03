Samanyolu Haber /Gündem / Bedelli askerliğe rekor zam! İşte yeni rakam /03 Ocak 2025 10:53

Bedelli askerliğe rekor zam! İşte yeni rakam

2025 yılı Ocak ayı itibarıyla bedelli askerlik ücreti yeniden güncellendi. TÜİK’in açıkladığı 6 aylık memur enflasyon farkıyla birlikte, yaklaşık 218 bin lira olan bedelli askerlik ücretine büyük bir zam yapıldı. Peki, yeni yılda bedelli askerlik ücreti ne kadar oldu? İşte bütün detaylar...

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Memur maaş zammı ile bedelli askerlik için yeni ücretler de ortaya çıktı. Bedelli askerlik ücreti 2024 Temmuz’da yüzde 19,31 zam gelen memur maaşı ile 217 bin 871 lira 4 kuruş olarak belirlenmişti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan Aralık ayı enflasyonu ile memur zammı oranı netleşti. Böylece memur maaş katsayısı oranında artan bedelli askerlik ücreti de 250 bin TL seviyelerine merdiven dayadı.

BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ NE KADAR OLDU?
Memur zammı 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı ile yüzde 11,55 oldu. Böylece ortaya çıkan rakama göre hesap yapıldığında yeni bedelli askerlik ücretinin 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak şekilde 243.035 lira olması bekleniyor.

MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI DUYURDU
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından Temmuz 2024’te yapılan duyuruda, “Hazine ve Maliye Bakanlığınca “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesi yayımlanmış ve buna göre bedelli askerlik tutarı 2024 yılının ikinci altı ayı için 217.871,04 (iki yüz on yedi bin sekiz yüz yetmiş bir lira dört kuruş) olmuştur. 08 Temmuz 2024 tarihinden itibaren bedelli askerlik müracaat işlemleri başlamıştır” denilmişti.
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