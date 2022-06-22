Samanyolu Haber /Gündem / Bedelli askerlik düzenlemesi komisyondan geçti /22 Haziran 2022 21:45

Bedelli askerlik düzenlemesi komisyondan geçti

Bedelli askerlik uygulaması konusunda bir dizi düzenlemeyi de içeren kanun teklifinin TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildiği aktarıldı.

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Evrensel'de yer alan habere göre bedelli askerlik düzenlemesini de içeren "Askeri Ceza Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi", TBMM Milli Savunma Komisyonunda kabul edildi. Teklifle yoklama kaçağı, saklı veya bakaya olup bedelli askerlik hizmetinden yararlanamayan yükümlülerin bu hizmetten faydalanabilmelerine imkan sağlanıyor.

Teklifin ilk imza sahibi AKP Milletvekili Refik Özen, "Kanun teklifi ile toplam 7 kanunda değişiklik yapılması öngörülmektedir. Bu kanun teklifi ile Milli Savunma Bakanlığımızın ihtiyaçları ile kamu hizmetinin değişkenliği ve hukukun gelenek yapısı esas alınarak düzenlemeler yapılmaktadır" dedi.

MUHALEFETİN DEĞERLENDİRMELERİ

İYİ Parti Milletvekili Hüseyin Örs, "İYİ Parti olarak milli savunmaya ilişkin konuları hep hassas görüyoruz. Konuyu hep siyaset üstü gördük ve her bütçesine de 'evet' oyu kullandık. Kanun teklifine genel manada olumlu bakıyoruz. Ancak ordumuzun çıkarları doğrultusunda eleştirilerimizi de dile getiriyoruz" diye konuştu.

Örs, teklife, astsubaylara makam ve görev tazminatının verilmesine ilişkin madde eklenmesi gerektiğine dikkati çekerek "TSK'nın bel kemiği olan astsubaylarımız emekli olduktan sonra tekrar çalışma durumunda kalmaktadırlar. Bu duruma bir çözüm getirmeliyiz" ifadesini kullandı.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, "Bu zamana kadar hiç kimsenin AKP iktidarları kadar Türk ordusuna zarar vermediğini" ifade etti.

Arık, "Kirli yapıları tasfiye ederken başka yapıların önünü açıyorsunuz. Özel konularda, savunma ve danışma hizmeti verdiğini açıklayan SADAT hakkında ne düşünüyorsunuz? Milli Savunma Bakanlığı, bu paramiliter yapı karşısında herhangi bir girişimde bulundu mu bulunmayı düşünüyor mu?" diye sordu.
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