Samanyolu Haber /Gündem / Bedelli askerlik için de koronavirüs ertelemesi geldi /17 Mart 2020 23:38

Bedelli askerlik için de koronavirüs ertelemesi geldi

Tüm dünyada etkisini gösteren koronavirüs nedeniyle iptal ve ertelemeler yaşanırken, Milli Savunma Bakanlığı'ndan da bir erteleme açıklaması geldi. Bakanlıktan yapılan açıklamada 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemlerinin ileri bir tarihe ertelediği belirtildi.

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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), 2020 yılı bedelli askerlik celp ve sevk işlemlerini ileri bir tarihe erteledi.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, “2020 yılında bedelli askerlik hizmeti yapacak yükümlülerin celp ve sevk işlemleri ileride belirlenecek bir tarihe kadar ertelenmiştir. Konuyla ilgili hususlar Milli Savunma Bakanlığınca duyurulacaktır. Yedek Subay ve yedek Astsubay aday adayları ile altı aylık hizmete tabi Erbaş ve erlerin işlemleri mevcut plan çerçevesinde yürütülmeye devam edilecektir. Bu duyuru 7179 sayılı Askeralma Kanunu’nun 27’inci maddesi gereğince yükümlülere tebliğ mahiyetindedir” denildi.
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