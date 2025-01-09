Bedelli askerlik isteyenler bir daha düşünecek: Yeni ücret kesinleşti

Milli Savunma Bakanlığı Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bedelli askerlik tutarını açıkladı. TÜİK'in 6 aralık ayı enflasyon rakamlarını açıklaması sonrası bedelli askerlik ücreti artışını belirleyecek memur zam oranı da belli oldu. Buna göre memur zammı yüzde 11,54 olarak kayıtlara geçti. Böylece 'Ocak 2025 bedelli askerlik ücreti ne kadar olacak' sorusu da yanıt buldu.





İŞTE 2025 BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ

MSB'den yapılan açıklamada, "Daha önce yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki artış oranına sabitlenen bedelli askerlik tutarı; Hazine ve Maliye Bakanlığınca 2025 yılının ilk altı ayı için yayımlanan “Mali ve Sosyal Haklar” genelgesindeki memur maaş katsayısı artış oranına göre iki yüz kırk üç bin on üç lira kırk dört kuruş (243.013,44 TL) olmuş, 7 Ocak’tan itibaren 2025 yılı bedelli askerlik müracaat işlemleri başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.





Bedelli askerlik ücreti 2024 Temmuz'da 217.871,04 TL olarak belirlenmişti.





BEDELLİ ASKERLİK BAŞVURU ŞARTI NEDİR?

Askerlik çağına girmiş yükümlülerden herhangi bir yaş sınırlandırması olmaksızın fiilî askerlik hizmetine başlamamış olmak.

Yoklaması olmayan yükümlüler için, yoklamaya esas sağlık muayenelerini tamamlayarak “Askerliğe Elverişlidir” kararı verilmiş olmak.

Kura veya sınıflandırma işlemini müteakip bedelli askerlikten yararlanma hakkı elde edip de bu haktan vazgeçmemiş olmak.

Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için bedelli askerliğe müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde ödemesini yapmak ve kura veya sınıflandırma öncesi bedelli askerlikten vazgeçmemiş olmaktır.

Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalmamış olanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

Askerlik çağına girdiği tarihten bedelli askerliğe müracaat tarihine kadar, bu tarih dâhil, herhangi bir dönemde yoklama kaçağı, saklı veya bakaya kalanlar için ödeme yaptığı tarihte geçerli olan Kanun’un 9’uncu maddesinin birinci fıkrasında belirlenen bedel tutarı ile Kanun’un 9’uncu maddesinin yedinci fıkrasına göre belirlenen ek bedel tutarını, müracaat tarihinden itibaren iki ay içinde peşin ödemek.

Kura veya sınıflandırma işlemi sonucunda bedelli askerliğe seçilmek.

Bir aylık temel askerlik eğitimini tamamlamaktır.





BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİNE TAKSİT YAPILIYOR MU?

7179 sayılı Askeralma Kanunu 9’uncu maddesi ve Askeralma Yönetmeliği’nin 61’inci maddesi gereğince bedelli askerlik hizmeti için belirlenen tutarlar peşin olarak ödenmekte olup taksit yapılmamaktadır.





BEDELLİ ASKERLİK ÖDEMESİ NASIL, NEREYE YAPILIR?

Başvuru şartlarını taşıyan yükümlüler ödemelerini, peşin olarak Vakıfbank, Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıf Katılım Bankası, Ziraat Katılım Bankası, Emlak Katılım Bankası, Defterdarlıklar veya Malmüdürlüklerine T.C. Kimlik Numarası beyan ederek yatırabileceklerdir.





ÖDEMELER NEREYE YAPILIYOR?

Bedelli askerlik başvurusu yaptıktan sonra şartlarda da belirttiğimiz gibi yıllık olarak belirlenen bedelli askerlik ücretini ödemeniz gerekir. Bedelli askerlik ödemelerini ise anlaşmalı bankalar, defterdarlık ve malmüdürlükleri üzerinden T.C. kimlik numaranızı beyan ederek yapabilirsiniz.