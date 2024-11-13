Samanyolu Haber /Gündem / Bedelli askerlik ücretine dev zam yolda /13 Kasım 2024 10:28

Bedelli askerlik ücretine dev zam yolda

Kıdem tazminatından 65 yaş üstü maaşına kadar pek çok ödeneğe yüzde 11,45 oranında zam öngörülürken, en yüksek artışın bedelli askerlikte olması bekleniyor.

SHABER3.COM

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın 2025 yılı ekonomik tahminlerine göre, memur ve emekli maaşlarında artışın yanı sıra sosyal destek ödemelerinde de çeşitli artışlar yapılması planlanıyor. Bu kapsamda, memur ve memur emeklisi maaşlarına yüzde 11,25, SSK ve Bağ-Kur emekli maaşlarına ise yüzde 15,45 oranında zam yapılması öngörülüyor.

Gazete Duvar'ın haberine göre yılbaşından sonra öne çıkan bir diğer başlık ise bedelli askerlik ücreti olacak. Kamuoyuna yansıyan haberlere göre, 2024 yılının ikinci yarısında 217 bin 871 TL olan bedelli askerlik ücreti, 2025'teki zammın ardından 250 bin TL seviyelerine yaklaşacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bedelli askerlik ücretine dev zam yolda Sonraki Haber >>

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Motoru alev alan uçakta büyük panik

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Rus savaş uçağı ‘yanlışlıkla Rus kentini bombaladı’

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

Starship'i taşıyan yeni dev roket, ilk test uçuşunda patladı

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

‘AKP’ plakalı çakarlı lüks cipin sürücüsü taksiciyi tehdit etti: ‘Terörist’

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

Enes Kanter Freedom’dan Kanada hükümetine teşekkür

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

ABD'de yürekleri ağıza getiren olay

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Bahçeli'nin Kadir Gecesi hesabı çok konuşulacak

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Kılıçdaroğlu’ndan yeni video: Kürtler

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

Erdoğan'a 'diktatör' diyen 1 milyon Mehmeti gözaltına almışlar

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler

İstiğna Ruhu ve Özlenen Günler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
11:36:12