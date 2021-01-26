Bedelli askerlik ücretine zam

Geçen yılın ikinci yarısında 37 bin 70 TL olan bedelli askerlik ücretleri 2021 yılının ilk yarısında 39 bin 788 TL olarak uygulanacak. Geçen yıl ocak-haziran döneminde 35 bin 54 TL olan bedelli askerlik ücreti böylece bir yılda yüzde 13,50 zamlanmış oldu.







Yurt dışında ikamet eden Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının dövizle askerlik bedellerinin hesabında da değişikliğe gidiliyor. Askerlik müracaatı yapanların ödeyeceği tutar, Merkez Bankası tarafından yılın ilk mesai günü tespit edilen döviz alış kuruna göre euro veya karşılığı konvertibl döviz olarak hesaplanıyor.





GURBETÇİLER İÇİN YENİ KANUN TEKLİFİ





Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Osmaniye Milletvekili İsmail Kaya ve arkadaşlarının imzasıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan çeşitli askeri kanunlarda değişiklik yapan kanun teklifinde konuyla ilgili yeni bir düzenleme yapılıyor.





Buna göre, gurbetçilerin ödeyeceği dövizle askerlik bedeli, müracaat ettikleri tarihteki döviz kuru esas alınarak hesaplanacak.