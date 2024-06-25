Bedelli askerlik yapacaklar dikkat! Gelecek zam dudak uçuklattı

Gerçek Gündem'de yer alan habere göre bedelli askerlik yapacakları ilgilendiren gelişme Milli Savunma Bakanlığı tarafından duyuruldu.



Bedelli askerlik tutarı, geçmişte yapılan düzenleme ile memur maaş katsayısındaki orana sabitlenmişti. 2024 yılı temmuz ayında geçerli olacak yeni bedelli askerlik ücreti, memur maaş zammı oranlarına göre belli olacak. 6 aylık enflasyon farkına göre belirlenecek olan memur maaşı zammının ardından bedelli askerlik ücreti genelgesi yayınlanacak.



28 HAZİRAN'A KADAR AYNI ÜCRET GEÇERLİ



Bakanlığın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada; bedelli askerliğe başvuracakların şu an geçerli olan ücretten yararlanmaları için son başvuru tarihinin 28 Haziran 2024 olduğu vurgulandı.



Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:



"Bedelli askerlik hizmeti kapsamında geçerli olan bedel ve ek bedel tutarı Askeralma Kanunu gereğince 01 Temmuz 2024 tarihi itibarıyla memur aylık katsayısına göre güncellenecektir. Mevcut bedel tutarı üzerinden bedelli askerlik hizmetine müracaat etmek isteyen yükümlülerin 28 Haziran 2024 tarihine kadar müracaat ve ödeme işlemlerini tamamlamaları önem arz etmektedir."



BEDELLİ ASKERLİK TEMMUZ ZAMMI NE KADAR OLACAK?



3 Temmuz tarihinde haziran enflasyon verilerinin açıklanmasıyla 6 aylık enflasyon farkı da belli olacak.



NTV'de yer alan habere göre; bedelli askerlik ücretinin Temmuz ayında enflasyon oranında artmasıyla birlikte 219 bin liraya yükselmesi bekleniyor.



BEDELLİ ASKERLİK ÜCRETİ ŞUAN NE KADAR?



2024 yılı başında yüzde 49,25’lik artış ile yeni bedelli askerlik parası 122 bin 351 liradan 182 bin 608 liraya yükselmişti.