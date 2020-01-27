Bedelli askerlikle ilgili AFAD eğitimi önerisi

CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda gündeme getirdiği önerisinde, “Bedelli askerlikte erlere bir ay AFAD eğitimi verilsin. Afetlere müdahale konusunda eğitim, askerlik kadar, vatan savunması kadar önemlidir” dedi.



Cumhuriyet'ten Muhammed Özmen'in haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savuma Komisyonu, Devlet Mezarlığı Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin görüşmek üzere toplandı. Komisyon üyesi CHP Denizli Milletvekili Teoman Sancar, söz alarak bedelli askerlikle ilgili değişiklik talebinde bulundu. Sancar, “Bedelli askerlikte erlere bir ay AFAD eğitimi verisin. Efetlere müdahale konusunda eğitim askerlik kadar, vatan savunması kadar önemlidir.” ifadelerini kullandı.





'BEDELLİ ASKERLİKTE AFETLE MÜCADELE ĞİTİMİ'





Olası İstanbul depremine dikkat çeken Sancar, “İstanbul’da 7,5 şiddetinde bir deprem beklendiğini İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ağzından duyduk. Burada siyasetin ötesinde bir konu var. Milli Savunma Komisyonu’nda daha önce de önerdik. Bedelli askerlik yapanların 1 aylık AFAD eğitimine tabi tutulmasını talep ediyoruz. Bu konu oldukça önemli ve zaruridir.” dedi.





Sancar konuşmasını, “Bugün bu faaliyetler nakil olarak yapılıyor. Ekipler bir kentten başka bir kente giderek müdahalede bulunuyorlar. Örneğin Denizli’den Artvine, Artvinden Elazığ’a, Elazığ’dan Antalya’ya şeklinde ekipler hareket ediyor. Dolayısıyla yorgun bir güç ile müdahale yetersiz kalır. AFAD eğitiminin askerlik kadar, vatan savunması kadar önemli olduğunu birkaç gündür izleyerek görmekteyiz. Bu konunun Milli Savunma Komisyonu’nda değerlendirilmesini istirham ediyorum.” sözleriyle tamamladı.





Öte yandan Sancar, konuyla ilgili önümüzdeki günlerde önerge hazırlayarak Meclis'e getireceklerini bildirdi.