Samanyolu Haber /Gündem / Bedellideki zam yüzde 155'e ulaştı /05 Temmuz 2022 20:55

Bedellideki zam yüzde 155'e ulaştı

Ücretlerin zamlanma süreci devam ederken bu durumdan bedelli askerlik sistemi de etkilendi.

SHABER3.COM

Yüksek enflasyon ve döviz kuru sarmalında ücretlerin zamlanma süreci devam ederken bu durumdan bedelli askerlik sistemi de etkilendi.

Evrensel'de yer alan habere göre bedelli askerlik ücreti 6 aylık enflasyonla birlikte zamlandı. Buna göre, bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık 2022 dönemi için 80 bin 64 lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımladı. Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Buna göre yıl sonuna kadar bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler 80 bin 63 lira ödeyecek.

Son zamla birlikte bedelli askerlik ücretinde son üç yılda gerçekleşen artış yüzde 155'e ulaştı.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Bedellideki zam yüzde 155'e ulaştı Sonraki Haber >>

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

ABD’de Bağımsızlık Günü kutlamasına silahlı saldırı

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Yeni anket: AKP artık birinci parti değil

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

Le Monde 'geri itmeler' ve ‘köle mültecileri'n belgeselini yayınladı

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

14 yaşındaki çocuğun ekonomik kriz açıklaması viral oldu

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

[Harun Tokak] Özgürlük Ateşi

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

Haliç Köprüsü'nde korkutan metrobüs yangını

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

İşte Artvin' deki korkunç heyelan anı

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Erdoğan’dan çarkın sebebini soran yabancı gazeteciye: Dün dündür…

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Melih Gökçek'ten tarihi JELİBON gafı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı

Öldüresiye dövülen doktor, diplomasını yırtıp mesleğini braktı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
21:17:59