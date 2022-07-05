Bedellideki zam yüzde 155'e ulaştı

Yüksek enflasyon ve döviz kuru sarmalında ücretlerin zamlanma süreci devam ederken bu durumdan bedelli askerlik sistemi de etkilendi.







Evrensel'de yer alan habere göre bedelli askerlik ücreti 6 aylık enflasyonla birlikte zamlandı. Buna göre, bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık 2022 dönemi için 80 bin 64 lira oldu. bedelli askerlik ücreti 6 aylık enflasyonla birlikte zamlandı. Buna göre, bedelli askerlik ücreti Temmuz-Aralık 2022 dönemi için 80 bin 64 lira oldu.

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 2022 yılı temmuz ayına ait mali ve sosyal haklara ilişkin genelgeyi yayımladı. Genelgenin yayımlanmasıyla birlikte bu yılın sonuna kadar uygulanacak bedelli askerlik ücreti de belli oldu. Buna göre yıl sonuna kadar bedelli askerlikten faydalanmak isteyenler 80 bin 63 lira ödeyecek.Son zamla birlikte bedelli askerlik ücretinde son üç yılda gerçekleşen artış yüzde 155'e ulaştı.